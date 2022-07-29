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Телерадиокомпания "Ош ТВ" передана в муниципальную собственность мэрии Оша

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- Канат Кожоев
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100 процентов государственной доли общества с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания "Ош ТВ" передано в муниципальную собственность мэрии города Ош. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Соответствующее решение принято на очередном заседании кабмина.

Данное решение направлено на дальнейшее развитие общества с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания "Ош ТВ" как телеканала, освещающего городские проблемы, работу муниципальных служб, жизнь простых горожан.

Отметим, что в соответствии с решением Джалал-Абадского городского суда от 28 октября 2011 года, общество с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания "Ош ТВ" было конфисковано в пользу государства.

С этого момента единственным учредителем телерадиоорганизации является Фонд по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/420973
Теги:
Ош, Кыргызстан, кабмин
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