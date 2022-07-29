Погода
$ 83.25 - 84.25
€ 83.00 - 84.00

В КР начинается реализация проекта "40 районов – 40 инициатив"

59  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Утверждено Положение о порядке отбора инновационных инициатив, разработанных в регионах Кыргызской Республики, по проекту "40 районов – 40 инициатив". Соответствующее решение принято на заседании кабмина.

Отмечено, что проект по отбору инновационных инициатив "40 районов – 40 инициатив" разработан по инициативе Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций.

Сам проект "40 районов – 40 инициатив" направлен на стимулирование и продвижение инновационных проектов по приоритетным направлениям развития экономики, науки и техники в целях социально-экономического развития регионов страны.

Отбор представленных инновационных инициатив, разработанных по проекту "40 районов – 40 инициатив", будет осуществлять межведомственная комиссия.

Предполагается, что до 8 инновационных инициатив, разработанных по проекту "40 районов – 40 инициатив", будут финансироваться из республиканского бюджета. Одновременно принято решение о выделении из республиканского бюджета денежных средств в размере до 1 млн сомов на реализацию одной отобранной инновационной инициативы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420974
Теги:
Кыргызстан, политика, кабмин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  