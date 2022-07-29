В КР начинается реализация проекта "40 районов – 40 инициатив"

Утверждено Положение о порядке отбора инновационных инициатив, разработанных в регионах Кыргызской Республики, по проекту "40 районов – 40 инициатив". Соответствующее решение принято на заседании кабмина.

Отмечено, что проект по отбору инновационных инициатив "40 районов – 40 инициатив" разработан по инициативе Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций.

Сам проект "40 районов – 40 инициатив" направлен на стимулирование и продвижение инновационных проектов по приоритетным направлениям развития экономики, науки и техники в целях социально-экономического развития регионов страны.

Отбор представленных инновационных инициатив, разработанных по проекту "40 районов – 40 инициатив", будет осуществлять межведомственная комиссия.

Предполагается, что до 8 инновационных инициатив, разработанных по проекту "40 районов – 40 инициатив", будут финансироваться из республиканского бюджета. Одновременно принято решение о выделении из республиканского бюджета денежных средств в размере до 1 млн сомов на реализацию одной отобранной инновационной инициативы.