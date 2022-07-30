МВД подвело итоги первого полугодия 2022 года

В Центральном аппарате МВД состоялось заседание коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за шесть месяцев 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В коллегии приняли участие министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Улан Ниязбеков, заместители министра, руководители служб, главных управлений, управлений центрального аппарата МВД, руководство ГУ "Унаа" и территориальных подразделений.

Первый замминистра внутренних дел, полковник милиции Адыл Бийбосунов проинформировал собравшихся о том, что ведомством проведена организационная работа по обеспечению безопасности населения, усилению профилактической деятельности, направленной на создание условий для мирного и безопасного проживания граждан, пресечению преступности и правонарушений, оказанию сервисных услуг населению, цифровизации и оптимизации деятельности ОВД.

Так, приобретены нагрудные видеорегистраторы. Камеры интегрированы с центром оперативного управления и координации СОБ, благодаря чему милиционер в экстренной ситуации может вызвать подкрепление. Девайс позволяет выявлять нарушения, пресекать коррупционных схемы среди сотрудников, контролировать работу участковых уполномоченных. В столице функционируют 24 нагрудные камеры.

Для обеспечения бесперебойной работы и оперативного обмена информацией, независимо от территориального рельефа, приобретено 2 репитера и 49 радиостанций. Планируется приобретение дополнительных средств связи.

Территориальным подразделениям передано 91 транспортное средство, 5 полевых кухонь и 2 беспилотных летательных аппарата, которые повысят оперативность реагирования на вызовы населения, оказание экстренной помощи гражданам на местах.

Участковые инспекторы обеспечены форменной одеждой нового образца, соответствующей четырем сезонам, для создания нового имиджа органов внутренних дел.

В 2022-м введено в эксплуатацию 12 объектов служебного назначения – здания, помещения. На стадии ввода в эксплуатацию 7 объектов, строительные работы ведутся на 16 объектах.

Милиция применяет на практике функцию "сервисного обслуживание населения", отвечающую новым современным стандартам. Для предоставления качественных услуг гражданам, обратившимся за помощью, 57 передвижных приемных милиции ежедневно выезжают к народу, их обслуживает 271 сотрудник.

В рамках цифровизации деятельности ОВД милицейские подразделения оснащаются новейшим техническим оборудованием. В общественных местах республики установлено 2 тысячи 141 видеокамера. 200 видеокамер интегрированы с центром оперативного управления и координации СОБ и в онлайн режиме отслеживает криминогенную ситуацию в стране. До конца года планируется подключить 241 видеокамеру.

Для внедрения электронного документооборота в ОВД утверждено Положение о соответствующей деятельности. Министерство подключено к специальной электронной системе. В настоящее время входящая, исходящая корреспонденция, обращения государственных органов, граждан осуществляется через нее.

В дежурной части МВД КР функционирует комплекс мультимедийного оборудования "Видеодубал", который объединяет камеры видеонаблюдения, установленные в дежурных частях территориальных подразделений, местах содержания под стражей и позволяет контролировать и координировать их деятельность. На сегодняшний день подключено 28 дежурных частей и изоляторов временного содержания, до конца года планируется подключить все.

Министерство сотрудничает с иностранными коллегами. Результатом стало заключение 11 международных договоров, в процессе подготовки еще 8 проектов. Организовано 152 международных мероприятия. Международными партнерами оказана материально-техническая помощь на общую сумму 65 миллионов 68 тысяч 530 сомов.

Ведомство осуществляют и нормотворческую деятельность. В течение первого полугодия проведена работа по 51 проекту нормативно-правовых актов, прошла инвентаризация 10 проектов законов и 41 проекта подзаконных акта.