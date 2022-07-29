Начальникам МТУ поручено ускорить заполнение системы "Санарип аймак"

Руководитель центрального аппарата мэрии столицы Азиз Садырбеков поручил акимиатам ускорить заполнение системы "Санарип аймак". Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии

По ее данным, глава Ленинского района Русланбек Тагаев провел совещание по вопросам внедрения автоматизированной информационной системы "Санарип аймак".

В ходе совещания обсуждены проблемы, возникающие при введении и заполнении данных о домовладении в информационную систему "Санарип аймак" в разрезе МТУ.

По итогам совещания проучено начальникам МТУ ускорить заполнение системы "Санарип аймак" и довести показатели по заполнению домохозяйств, количества зарегистрированных жителей.

Справка: Система "Санарип аймак" разработана Государственным предприятием "Инфоком" при Государственной регистрационной службе в рамках объявленного 2020 года - Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей. Основным назначением системы "Санарип аймак" является повышение