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В Новой Зеландии съедобный арт-объект продают за 10 тысяч долларов

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- Анастасия Карелина
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В Новой Зеландии за 10 тысяч долларов продают новый арт-объект - приклеенный к потолку огурец из чизбургера. Об этом сообщает The Guardian.

Кусочек соленого огурца из чизбургера, приклеенный к потолку Оклендской галереи, - это работа австралийского художника Мэтью Гриффина. Называется арт-объект просто - Pickle ("Соленый огурец").

Покупатель Pickle получит инструкцию по воссозданию работы в своем собственном пространстве. Дополнительно придется приобрести чизбургер за 4,44 доллара.

Поклонники и критики современного искусства оценивают Pickle по-разному. Первые считают работу гениальной, вторые - идиотской.

"Когда я был подростком, полиция выгнала меня из Макдональдса за такое, а теперь это искусство", - сказал один из рецензентов.

Творение Гриффина напоминает работу "Комедиант" итальянского художника Мауриццио Каттелана. Итальянец приклеил скотчем к стене галереи в Майами банан. Продан он был за 120 тысяч долларов США. "Коммедианта" сорвал со стены и съел коллекционер Дэвид Датуна.


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URL: https://www.vb.kg/420979
Теги:
искусство, Новая Зеландия, в мире
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