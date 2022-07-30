В Новой Зеландии съедобный арт-объект продают за 10 тысяч долларов

В Новой Зеландии за 10 тысяч долларов продают новый арт-объект - приклеенный к потолку огурец из чизбургера. Об этом сообщает The Guardian.

Кусочек соленого огурца из чизбургера, приклеенный к потолку Оклендской галереи, - это работа австралийского художника Мэтью Гриффина. Называется арт-объект просто - Pickle ("Соленый огурец").

Покупатель Pickle получит инструкцию по воссозданию работы в своем собственном пространстве. Дополнительно придется приобрести чизбургер за 4,44 доллара.

Поклонники и критики современного искусства оценивают Pickle по-разному. Первые считают работу гениальной, вторые - идиотской.

"Когда я был подростком, полиция выгнала меня из Макдональдса за такое, а теперь это искусство", - сказал один из рецензентов.

Творение Гриффина напоминает работу "Комедиант" итальянского художника Мауриццио Каттелана. Итальянец приклеил скотчем к стене галереи в Майами банан. Продан он был за 120 тысяч долларов США. "Коммедианта" сорвал со стены и съел коллекционер Дэвид Датуна.