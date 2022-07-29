За взятку задержан следователь СС УВД Ленинского района Бишкека

ГКНБ КР совместно со Службой внутренних расследований МВД КР задержаны следователь Следственной службы, старший лейтенант милиции Ж.Т.С. и оперуполномоченный ОУР, капитан милиции Б.Т.С. УВД Ленинского района Бишкек при получении денежных средств в сумме 2 тысячи долларов США. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"ГКНБ установлено, что следователь Ж.Т.С. вымогал денежные средства в сумме 2 тысячи долларов США у иностранного гражданина К.М.П. за прекращение преследования по материалам доследственной проверки.

В рамках уголовного дела по ст.343 ч.2 (Вымогательство взятки) УК КР следователь СС УВД Ленинского района Бишкека в порядке ст.96 и 97 УПК КР задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся следственные действия".