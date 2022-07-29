Причиной низкой цены на бензин в РК является государственное регулирование

В Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана пояснили, почему цены на автомобильный бензин в Казахстане ниже, чем во многих странах.

"Цены на энергоносители растут во всем мире. Исключение – Казахстан. Причина проста –На фоне 180-дневного моратория на повышение розничных цен на ГСМ, введенного в Казахстане в период январских событий и падения курса тенге, себестоимость добычи нефти только растет. И на сегодня мы имеем стоимость нефти, поставляемой на внутренний рынок в диапазоне 38-45$/баррель. То есть нефть на внутреннем рынке РК сегодня в 2,5-3 раза дешевле ее экспортного номинала и уже не догоняет её фактическую себестоимость. Экспортные доходы недропользователей, поставляющих нефть на внутренний рынок РК, не покрывают убытки от поставок нефти на НПЗ РК.

На фоне происходящих геополитических и экономических потрясений стоит обратить внимание, что абсолютно все предприятия розничной и оптовой торговли в Казахстане уже скорректировали свои цены в сторону роста. Исключение составляют только участники рынка ГСМ, на ценообразование которых действует введенный Правительством РК мораторий. Социальная направленность нефтяной отрасли в Казахстане – это уже исторически сложившийся факт.

С 5-го апреля 2022г. в Казахстане изменились ставки акцизов на бензины и дизельное топливо:

- бензины с 24 535 тг/тн до 38 134 тг/тн (с 18 тг/литр до 28 тг/литр);

- дизельное топливо с 540 тг/тн до 35 726 тг/тн (с 0,5 тг/литр до 30 тг/литр).

Данное мероприятие в стране проведено вполне спокойно без активных обсуждений и многочисленного негатива. Причина так называемой "тишины" - повышение акцизов не отразилось на розничных ценах в стране. Практически всю стоимость повышения акцизов взяли на себя нефтяники и давальческие структуры на заводах. С января в стране действует 180-дневный мораторий на повышение розничных цен на ГСМ (СУГ – 55 тенге, около 11 сом за литр; бензин марки АИ 92 – 182 тенге, около 34,60 сом за литр; Дизтопливо – 240 тенге, около 45,60 сом за литр) и Правительством установлены предельные цены розничной реализации ГСМ.

При этом котировки нефти и экспортоориентированных видов нефтепродуктов находятся на относительно высоком уровне. Необходимо отметить, что в случае открытия экспорта нефтепродуктов с РК в КР цены для нас будут формироваться на уровне мировых котировок, то есть нефтетрейдеры РК не будут устанавливать отпускные цены для Кыргызстана по внутренним розничным ценам РК. Низкий уровень розничных цен для населения субсидируется Правительством РК за счет доходности получаемой от экспорта нефти и нефтепродуктов.

Резюме: Основной причиной низкого уровня розничных цен в Казахстане является государственное регулирование цен. Ежегодно Казахстан добывает около 100 млн тонн нефти, из них 14 млн тонн направляется на покрытие внутренней потребности страны. Остальные 86 млн тонн направляются на экспорт, на текущий момент ставка экспортной пошлины на любую нефть, вывозимую из Казахстана, составляет от 35 до 70 долларов за тонну. Соответственно Правительство РК субсидирует упущенную выгоду для местных нефтеперерабатывающих заводов, за счет вышеуказанной экспортной пошлины, которые продают нефтепродукты на внутреннем рынке по низким ценам".