За 6 месяцев органами внутренних дел было раскрыто 14 849 преступлений

Органами внутренних дел за 6 месяцев 2022 года было раскрыто 14 849 преступлений. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Данная цифра была озвучена в Центральном аппарате МВД, где прошла коллегия по итогам оперативной служебной деятельности органов внутренних дел за полгода.

Первый замглавы МВД, полковник милиции Адылбек Бийбосунов сделал доклад о состоянии общественной безопасности, борьбе с преступностью и дорожной безопасности в стране. Он сообщил, что в первом полугодии года органами внутренних дел было возбуждено 22 634 уголовных дела. Этот показатель уменьшился. В 2021 году их было 43 159. Из 49 622 дел, которые находились в производстве, раскрыто 14 849 (29,9 процента). В суд было направлено 9 891 уголовное дело, тогда как в 2021 году - 9 468 уголовных дел, то есть на 423 дела или на 4,5 процента больше.

В результате оперативно-розыскных мероприятий выявлено 603 преступных группировок, состоящих из 1482 человек.

Из незаконного оборота изъято 6 тонн наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Из них Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков изъято 3 тонны 557 килограммов 158 граммов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, что на 60 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них: героин – 33 килограммов 92 грамма, опий – 7 килограммов 730 граммов, гашиш - 92 килограмма 108 граммов, марихуана - 65 килограммов 143 грамма, растения каннабиса - 3 килограмма 655 граммов, психотропные вещества - 12 килограммов 900 граммов, прекурсоры - 3 тонны 200 килограммов, прочие виды - 167 килограммов 594 грамма.

Органами внутренних дел, согласно официальным данным Генпрокуратуры, в ЕРП зарегистрировано 720 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Ликвидировано 5 интернет-магазинов и заблокировано 2 наркосайта. Ориентировочная стоимость изъятых наркотических средств составляет - 3 миллиарда 165 миллионов 545 тысяч 757 сомов.

Снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, однако некоторые сопутствующие показатели высокие. В текущем году в республике зарегистрировано 3 034 ДТП, в 2021-м их было - 3 406.