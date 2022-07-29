Погода
$ 83.25 - 84.25
€ 83.00 - 84.00

Директора МП "Тазалык" Султана Алыбаева уволили

205  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В связи с многочисленными жалобами и нареканиями со стороны горожан в адрес работы муниципального предприятия "Тазалык" мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров принял решение уволить директора предприятия Султана Алыбаева. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Также за неудовлетворительную оценку от горожан по вопросу своевременного вывоза твердых бытовых отходов уволен и заместитель директора МП "Тазалык".

Новым директором предприятия назначен Нурлан Куйбулбекович Касымов, а его заместителем Марат Анарбекович Алдашкуров. Соответствующие распоряжения подписал градоначальник.

Чтобы ликвидировать образовавшиеся завалы мусора по городу, муниципалитет привлек 16 машин спецтехники, которые принадлежат частной фирме.

Также в целях эффективного управления системой вывоза ТБО рассматривается возможность передачи данных услуг в аутсорсинг в двух столичных районах – Первомайском и Свердловском.

До вечера весь мусор будет убран и вывезен на санитарный полигон.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420989
Теги:
мэрия, назначение
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  