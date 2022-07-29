Директора МП "Тазалык" Султана Алыбаева уволили

В связи с многочисленными жалобами и нареканиями со стороны горожан в адрес работы муниципального предприятия "Тазалык" мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров принял решение уволить директора предприятия Султана Алыбаева. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Также за неудовлетворительную оценку от горожан по вопросу своевременного вывоза твердых бытовых отходов уволен и заместитель директора МП "Тазалык".

Новым директором предприятия назначен Нурлан Куйбулбекович Касымов, а его заместителем Марат Анарбекович Алдашкуров. Соответствующие распоряжения подписал градоначальник.

Чтобы ликвидировать образовавшиеся завалы мусора по городу, муниципалитет привлек 16 машин спецтехники, которые принадлежат частной фирме.

Также в целях эффективного управления системой вывоза ТБО рассматривается возможность передачи данных услуг в аутсорсинг в двух столичных районах – Первомайском и Свердловском.

До вечера весь мусор будет убран и вывезен на санитарный полигон.