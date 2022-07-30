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Объявлен конкурс на обновление парка имени 125-летия Бишкека

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- Анастасия Карелина
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Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в конкурсе по отбору частного партнера по проекту "Модернизация парка имени 125-летия города Бишкек (Асанбай)". Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Данный проект предусматривает развитие и модернизацию инфраструктуры парка.

Заявки на квалификационный отбор принимаются лично, либо через курьерскую службу в срок до 16:00 часов 26 августа 2022 года по адресу: улица Шевченко, 25 (цокольный этаж), отдел кадровой работы, документационного обеспечения и связи с общественностью.

Прием письменных вопросов на стадии квалификационного отбора начинается со дня публикации запроса квалификаций и завершается в дату, указанную в графике.

По вопросам относительно проекта обращаться:

  1. В Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек, улица Шевченко, 25. Телефон: +996(312)45-44-14; е-mail: dumi@meria.kg
  2. Центр ГЧП при Национальном агентстве по инвестициям при президенте Кыргызской Республики, улица Исанова, 87. Телефон: +996(0880)20-09-00; е-mail: pppgovkg@gmail.com.


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URL: https://www.vb.kg/420991
Теги:
мэрия, парк, Бишкек
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