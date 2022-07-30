В Бишкеке пресечена деятельность подпольной ячейки РЭО "Хизб-ут-Тахрир"

Пресечена деятельность подпольной ячейки РЭО "Хизб-ут-Тахрир" в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

ГКНБ в рамках оперативно розыскных мероприятий по противодействию терроризму и религиозному экстремизму пресечена деятельность подпольной ячейки, запрещенной в КР религиозно-экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами". Установлено, что функционеры нейтрализованной ячейки "Хизб-ут-Тахрир" на протяжении продолжительного времени тайно занимались агитационно-пропагандистской деятельностью с целью пополнения рядов экстремистского подполья, а также вербовали новых адептов в ряды РЭО "Хизб-ут-Тахрир".

В ходе обысков в рамках возбужденного уголовного дела по местам жительств основных лидеров ячейки и их преступных связей обнаружено и изъято большое количество печатных изданий под редакцией РЭО "Хизб-ут-Тахрир" и другие вещественные доказательства свидетельствующее об их причастности к РЭО "ХТИ". Лидеры ячейки "О.Р.", "Д.А.", "З.Ж." задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время в рамках уголовного дела продолжаются оперативно-следственные мероприятия.