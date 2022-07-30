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Военнослужащий задержан при сбыте наркотиков

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- Асия Канаева
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Военная прокуратура Бишкекского гарнизона совместно с ГКНБ Кыргызской Республики задержала военнослужащего Г.В. одной из войсковых частей Министерства обороны, дислоцированной на территории Бишкека, при сбыте наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Задержание прошло в рамках ранее возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК КР.

В настоящее время по данному факту военной прокуратурой Бишкекского гарнизона ведется расследование. Задержанный находится на гауптвахте Бишкекского гарнизона.


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URL: https://www.vb.kg/420997
Теги:
Генеральная прокуратура, ГКНБ, задержание, наркотики
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