Юные кыргызстанцы, живущие на Урале, отдохнут на Иссык-Куле

Дети кыргызстанцев, проживающих в Уральском федеральном округе Российской Федерации, с 1 по 10 августа отдохнут в оздоровительно-реабилитационном центре "Алтын балалык". Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

В центр отдыха "Алтын балалык" приедут 100 детей соотечественников, особо отличившиеся в учебе, творчестве, спорте и общественно-культурной деятельности.

Поездка организована благодаря поддержке депутатов Жогорку Кенеша и решению Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Генеральным консульством КР в Екатеринбурге при содействии кыргызских диаспоральных организаций на Урале.