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Кыргызстан и Китай заинтересованы в повышении уровня товарооборота

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- Анастасия Карелина
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Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев провел двусторонние переговоры с Членом Государственного Совета, министром иностранных дел КНР Ван И в рамках его официального визита в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Жээнбек Кулубаев отметил, что сотрудничество с Китаем имеет приоритетный характер во внешней политике Кыргызской Республики.

Стороны намерены и далее укреплять политический диалог и прилагать усилия для реализации достигнутых между президентом Кыргызской Республики и председателем Китая договоренностей по дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества.

По мнению Члена Государственного совета КНР Ван И, за 30 лет двусторонние отношения прошли большой путь развития. Под стратегическим руководством глав государств Китай и Кыргызстан стали добрыми соседями, хорошими друзьями, партнерами и братьями. Сторонам нужно укреплять солидарность, поддерживать друг друга в вопросах суверенитета, безопасности, а также выбранного пути развития со своими характерными национальными особенностями.

Китай и Кыргызстан ведут активное сотрудничество в сфере безопасности и совместно противодействуют традиционным угрозам и новым вызовам.

Кыргызская сторона поддерживает Инициативы Китая по глобальной безопасности и глобальному развитию, нацеленные на укрепление взаимного доверия, обеспечение совместной безопасности и устойчивого развития.

Министр Кулубаев также отметил, что в ходе переговоров с Министром Ван И обсуждены вопросы развития торгово-экономических связей и инвестиционного сотрудничества.

Стороны намерены вести активную работу по реализации Программы среднесрочного и долгосрочного развития торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем до 2030 года.

Стороны заинтересованы в повышении уровня товарооборота и увеличении объемов грузопотока, оптимизации работы пунктов пропуска на границе, экспорте кыргызской сельскохозяйственной продукции в Китай. Стороны договорились вести работу по развитию электронной коммерции и привлечению инвестиций в сферу возобновляемых источников энергии в Кыргызстане.

Министры выразили единство мнений о важности практической реализации проекта строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" В середине июля текущего года в Кыргызстан прибыла первая группа китайских экспертов, которая совместно с кыргызскими специалистами занимается проведением полевых изысканий по кыргызскому участку дороги.

Член Государственного совета КНР Ван И отметил, что железная дорога "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" является стратегическим проектом региональной взаимосвязанности. В результате совместных усилий трех стран, дан старт практической реализации проекта строительства железной дороги.

Китайский министр также отметил важность ускорения реализации инициативы "Один пояс, один путь" и проведения совместной работы по планированию двустороннего сотрудничества на предстоящие 30 лет для вывода кыргызско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства на более высокий уровень и создания сообщества единой судьбы Китая и Кыргызстана, чтобы внести вклад в укрепление сообщества единой судьбы Китая и Центральной Азии и сообщества единой судьбы человечества в целом.

Главы внешнеполитических ведомств также провели обмен мнениями по реализации грантовых проектов в Кыргызстане инфраструктурного характера и отметили важность строительства в Кыргызстане Обводного Чуйского канала-2.

Данный проект, а также другие гидротехнические объекты, которые будут построены за счет грантов Правительства Китая, в текущих условиях маловодья призваны решить проблемы обеспеченностью поливной водой и будут способствовать укреплению продовольственной безопасности, а также развитию сельского хозяйства в Кыргызской Республике.

Китай продолжит оказание поддержки Кыргызстану в борьбе с пандемией коронавируса. Сотрудничество и обмен опытом в области здравоохранения будет и далее укрепляться.

В целях дальнейшей активизации культурно-гуманитарного сотрудничества, стороны договорились открыть "Мастерскую Лу Бань" в Кыргызстане для развития профессионально-технического образования, а также учредить культурные центры для укрепления дружбы и взаимопонимания между народами двух стран.


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URL: https://www.vb.kg/421008
Теги:
Китай, Кыргызстан, МИД
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