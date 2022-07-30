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Садыр Жапаров принял члена Госсовета, министра иностранных дел Китая Ван И

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- Анастасия Карелина
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Президент Кыргызской Республики сегодня, 30 июля, принял Члена Государственного Совета, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития всестороннего кыргызско-китайского стратегического партнерства, а также обеспечения глобальной и региональной безопасности и стабильности.

Глава государства, поприветствовав гостя, отметил, что его визит в Кыргызстан подчеркивает высокий уровень и активную динамику стратегического сотрудничества двух государств.

Президент подчеркнул, что высоко ценит личное внимание Члена Государственного Совета к вопросам развития всестороннего стратегического партнерства двух стран и поддержку в реализации масштабных проектов, направленных на развитие экономики Кыргызстана. Он выразил уверенность, что данный визит станет яркой исторической вехой в кыргызско-китайских отношениях.

Говоря о сфере внешнеэкономических отношений Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан рассматривает Китай в качестве главного партнера.

"Мы заинтересованы развивать взаимную торговлю и продвигать совместные инвестиционные проекты. Торгово-экономическому сотрудничеству будет способствовать сопряжение нашей страновой Стратегии развития с инициативой китайской стороны "Один пояс - один путь", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что высоко ценит грантовую помощь, оказываемую Правительством КНР для реализации социально-экономических проектов в Кыргызстане.

Президент Садыр Жапаров с удовлетворением отметил начало работ по проекту Обводного Чуйского канала-2 (ОЧК-2), который имеет важное значение по обеспечению поливной водой обширного региона Кыргызстана. Данный проект позволит более экономично и эффективно использовать имеющиеся водные ресурсы для обеспечения продовольственной безопасности, а также решения вопросов повышения уровня социально-экономического развития Чуйской области.

Он также обратил внимание на вопрос реализации проекта строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", который является для страны важным национальным проектом. Он предложил подписать соответствующий документ в ходе сентябрьского Саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

Глава государства выразил мнение, что железная дорога "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" станет важным дополнением инициативы Председателя Си Цзиньпина "Один пояс - один путь". Он выразил признательность за то, что китайские специалисты уже приехали в Кыргызстан и начали работу по полевым исследованиям.

"Кыргызская Республика, как государство-учредитель, поддерживает инициативы китайской стороны, озвученные и предложенные в рамках Шанхайской организации сотрудничества", - сказал Садыр Жапаров, добавив, что с учетом высокого уровня сотрудничества между двумя странами углубление сотрудничества в рамках международных и региональных организаций является важной составляющей.

Президент обратил внимание на то, что Кыргызстан намерен продолжить плодотворное сотрудничество в рамках всех международных платформ, в том числе ООН, Всемирной организации здравоохранения, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и др.

Президент Садыр Жапаров передал искренний привет и наилучшие пожелания Председателю КНР Си Цзиньпину и пригласил его посетить с визитом Кыргызстан.

В свою очередь Член Государственного Совета, Министр иностранных дел КНР Ван И, поблагодарив за радушный прием, передал наилучшие пожелания и слова приветствия от Председателя КНР Си Цзиньпиня.

Член Государственного Совета отметил, что встреча лидеров двух стран в феврале этого года придала мощный импульс развитию двусторонних отношений и всестороннего стратегического партнерства.

Ван И высоко оценив политическую и социальную стабильность в Кыргызстане и твердую решимость Президента страны к проведению реформ, подчеркнул, что китайская сторона дорожит дружескими связями с Кыргызстаном и высоко ценит готовность кыргызской стороны к дальнейшему развитию отношений дружбы и сотрудничества двух стран.

"Под знаком 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами в результате совместных усилий мы стали самыми настоящими хорошими друзьями, добрыми соседями, родными братьями и искренними партнерами. У нас по-настоящему установлено всестороннее стратегическое партнерство. Мы должны обогащать имеющиеся итоги, дорожить этими результатами, достигнутыми в течение 30 лет, а также поставить новые четкие задачи для дальнейшего развития отношений в последующие 30-летия" - сказал глава МИД Китая.

Касаясь вопроса реализации "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", Член Государственного Совета отметил, что китайская сторона готова к проведению ТЭО с участием трех сторон.

"Таким образом уже стартует процесс реализации этого проекта. С учетом желания и кыргызской, и узбекской стороны мы готовы изучать возможности заключить трехсторонний документ по этому проекту на предстоящем саммите в сентябре в Самарканде", - сказал он.

Министр иностранных дел Китая также выразил надежду на скорейшее завершение реализации проекта строительства Обводного Чуйского канала-2 (ОЧК-2), которое имеет большое социально-экономическое значение для Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/421009
Теги:
Китай, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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