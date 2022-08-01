В Бишкеке политологи обсудили саммит лидеров Центральной Азии

На международном круглом столе "Саммит лидеров Центральной Азии в Чолпон-Ате: итоги и последствия", организованном Дискуссионным клубом "Пикир", участники обсудили итоги Четвёртой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате, геополитическое значение саммита, есть ли реальные перспективы у идеи Центральноазиатского союза, преимущества и риски новых интеграционных процессов в

Общественный деятель, политик Эдил Марлис уулу:

"Никто пока не смог проанализировать и чётко ответить на вопрос: что же произошло 21 июля в Чолпон-Ате и какими будут последствия этой встречи президентов? Согласно одной из версий, объединение стран Центральной Азии идёт под патронажем Запада. Но разве выгодно это объединение Западу, готовящему, что очевидно, дестабилизацию региона?

Подписанный Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке – первая, по сути, правовая база для создания регионального союза центральноазиатских стран. В основе этого договора – вопрос безопасности региона.

Высказывание на саммите президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева: "Надо пригласить на наш саммит Россию и Китай", считаю, говорит о многом. Центральная Азия, находясь между двумя этими державами, не может существовать без их поддержки. РФ и КНР в любом случае будут интегрированы в этот союз.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул: "Нужно повышать координацию многостороннего сотрудничества". Речь идёт о сотрудничестве в разных сферах, но его экономический эффект может быть достигнут только при открытых границах между странами региона.

Очень примечательно высказывание президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова: "Извне навязываются идеи и взгляды, противоречащие историческим традициям наших народов". До этого туркменские лидеры, начиная с Туркменбаши, никогда столь откровенно по вопросам внешней политики не высказывались, выражая свой нейтралитет в молчании. Значит, внешние игроки стали играть слишком открыто.

Будущий союз среднеазиатских республик, фундамент которого был заложен 21 июля, может стать этапом к созданию Большого Евразийского экономического союза, куда, кроме нашего региона, войдут Беларусь, Россия, Турция и Иран".

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович:

"На саммите в Чолпон-Ате был поставлен комплекс вопросов, которые необходимо решать, но для их решения необходимы уже существующие проекты с участием других стран, либо новые. Например, многократно поднимался вопрос наличия угрозы терроризма, прежде всего в контексте афганской проблемы. Меньше года назад проводилась серия учений – в том числе с участием Узбекистана и стран ОДКБ – с целью моделирования отражения вторжения с афганской территории. Большую часть контингента и техники на учения (около трёх четвертей) предоставляла российская сторона. То есть все имеющиеся на сегодняшний день планы отражения угрозы безопасности в Центральной Азии строятся на участии российского контингента – 201-й базы в Таджикистане, Кантской базы, возможности переброски подкрепления из России. Вопрос: как можно обсуждать практическое устранение угроз безопасности, если главный участник военного отражения вторжения в этом обсуждении не участвует?

Если взять вопросы экономики, то речь на саммите шла о создании единого торгового транзитного пространства на территории Центральной Азии. Для развития транспортной интеграции необходимы капитальные вложения и рынок сбыта. И то, и другое в нынешних реалиях может дать только Россия. Президент Токаев на саммите предложил расширить формат: Центральная Азия плюс Россия и Китай. Идея замечательная, но этот формат уже есть – ШОС. При этом Узбекистан сейчас председательствует в ШОС, и президент Мирзиёев декларирует, что нужно расширять состав организации.

Единственные, пожалуй, моменты итогов саммита, которые вопросов не вызывают, – усиление партнёрства в экологической и гуманитарно-культурной сферах.

Безусловно, диалог между странами – это гораздо лучше, чем перестрелки на границе. Но при оценке этих мероприятий нужно учитывать, какие задачи могут быть реально решены участниками без третьих стран. В данном случае мы видим, что практическое решение невозможно без участия ЕАЭС, ОДКБ и ШОС".

Эксперт по вопросам региональной безопасности Таалайбек Джумадылов Кыргызстан:

"Результаты саммита можно условно назвать "удовлетворительными" и "перспективными". Бесспорный плюс встречи: на побережье Иссык-Куля хотя бы трём государствам из пяти удалось договориться. Но интрига сохраняется. Позиция Таджикистана и Туркменистана, которые отказались присоединиться к Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, используя в качестве предлога формальности внутригосударственных процедур, не может не беспокоить и не вызывать вопросы.

В своё время Збигнев Бжезинский назвал Центральную Азию "Азиатскими Балканами", определив регион как крайне нестабильный - готовый, при внешнем воздействии на его болевые точки, взорваться изнутри. Дуга нестабильности "Азиатских Балкан" проходит через все страны Центральной Азии и китайский Синьцзян. Простой анализ даёт основания полагать: американцам крайне необходимо создать очаг нестабильности в подбрюшье России и у китайских границ для ослабления российского и китайского влияния. Что будет после этого? Каковы планы США? После реализации этих планов давно предусмотрен следующий шаг - проект "Большая Центральная Азия". Согласно этому проекту, США начнут создавать в регионе единую систему безопасности против России и Китая, которая предусматривает консолидацию всех государственных и международных финансовых институтов под эгидой США с целью полного контроля над ресурсами.

Вопрос: удалось ли главам государств Центральноазиатского региона снять с повестки дня данную угрозу? Или хотя бы минимизировать негативные последствия?"

Кандидат политических наук, эксперт-аналитик Центра геополитических исследований "Берлек-Единство", замзавкафедрой международных отношений, истории и востоковедения УГНТУ (Уфа, Россия)Артур Сулейманов:

"С экономической точки зрения наибольшую тревогу вызывают кризисные события на Украине и санкционное давление Запада на Россию, выступающую главным партнёром стран Центральной Азии. Есть понимание того, что Запад будет применять всевозможные инструменты, в том числе санкции и конструируемые перевороты, чтобы навредить союзникам России.

В этом смысле проведённый саммит демонстрирует международному сообществу, что центральноазиатские республики будут придерживаться принципов невмешательства в противостоянии Запада и Востока и попытаются найти новые формы экономического сотрудничества со всеми игроками. Это – их официальная позиция.

На практике мы видим, что сохранять нейтралитет и продолжать многовекторную политику в текущих условиях становится сложнее. В связи с чем повышается ценность межгосударственных контактов и альянсов, дающих государствам политико-экономическую защищённость от внешних воздействий и открывающих новые возможности для развития экономик. Таких альянсов, как ЕАЭС, ШОС и ОДКБ.

Экономическое благополучие и безопасность Центральной Азии не интересны Западу, который до конца отстаивает принципы однополярного американоцентричного мира. В ближайшем будущем давление на Центральную Азию со стороны Запада будет, вероятнее всего, только нарастать".

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории КРСУ Павел Дятленко:

"Подписанный 21 июля Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве – это рамочный документ, который со временем может стать одной из основ для развития региональных связей.

Перспективы интеграции в Центральной Азии. В первую очередь странам региона нужно расширение взаимной торговли, удешевление и ускорение транзита людей и грузов, финансового сектора, упрощение миграции внутри ЦА, развитие региональной инфраструктуры, трансграничных проектов и пограничного сотрудничества. Общества Центральной Азии также заинтересованы в восстановлении ранее существовавших гуманитарных и социальных связей, основные направления – образование, культурные обмены, совместные гуманитарные проекты. Практика регулярных консультативных встреч президентов стран региона уже закрепилась с 2018 года как полезная площадка для обсуждения общих интересов и проблем.

Пределы интеграции в Центральной Азии. В силу схожести структур экономик и разности экономического потенциала страны региона нуждаются в доступе к крупным рынкам для сбыта своих товаров, источникам инвестиций и высоких технологий, основные партнёры по этим направлениям для ЦА – это Китай и Россия. В регионе нет страны, обладающей потенциалом для выполнения роли ядра интеграции. Информационные пространства стран региона слабо связаны между собой. Проблема несогласованных границ мешает быстрому наращиванию экономических связей между странами. Военное и военно-техническое сотрудничество в регионе носит и будет носить в обозримой перспективе ограниченный характер, вопросы безопасности Центральной Азии обсуждаются и решаются в формате ОДКБ и ШОС".

Директор Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" (Казахстан) Алибек Тажибаев:

"Рост цен на продукты питания и проблемы с логистическими цепочками актуализировали проблему активизации сотрудничества между странами Центральной Азии. Как отмечает президент Узбекистана, только 5-10% общего товарооборота приходится на внутрирегиональную торговлю. Соответственно, как никогда актуально стимулировать механизмы взаимной торговли. На саммите было предложено разработать проекты создания зон приграничной торговли, где будут действовать унифицированные, упрощенные правила поставок.

Продовольственная безопасность так же стала темой дискуссий высокого уровня на полях саммита в Чолпон-Ате. Шавкат Мирзиёев предложил приступить к созданию схемы обеспечения населения теми продуктами, которые республики Центральной Азии производят самостоятельно в должном объёме. Это масличные, зерновые, кормовые культуры, свежая и переработанная плодоовощная продукция, мясные и молочные изделия.

Возрастающая неопределённость и нестабильность в мире требуют от республик Центральной Азии нарастить усилия в направлении формирования общих треков интеграционного развития. Причём особенно важно, чтобы это была именно региональная интеграция. Активное внешнее давление актуализирует необходимость прорабатывать действенные механизмы разноформатной кооперации, которая позволит, с одной стороны, действовать превентивно, чтобы минимизировать отрицательное влияние происходящих в мире процессов, а с другой - формировать треки для совместного процветания, развития с целью роста влияния".

Сопредседатель Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов:

"Нового интеграционного союза в регионе не будет, так как он невозможен априори. Ведь без участия ЕАЭС в Центральной Азии новой самостоятельной или альтернативной интеграционной площадки попросту не получится.

Во-первых, не могут несамостоятельные и колониально зависимые страны от США и ЕС (я имею в виду в первую очередь Казахстан) сформировать полноценное объединение, не подверженное внешнему управлению. Значит, с самого начала данный проект будет не суверенным.

Во-вторых, существующие противоречия между Узбекистаном и Казахстаном и их соперничество за гегемонию в регионе никогда не дадут возможности создать такое интеграционное объединение. Ранее в истории мы наблюдали соперничество между Кунаевым и Рашидовым, Назарбаевым и Каримовым, а теперь видим конкуренцию между Токаевым и Мирзиёевым.

В-третьих, так как мероприятие прошло во многом по инициативе Нур-Султана, сам этот саммит был организован с целью продемонстрировать и закрепить лидерство Казахстана как для внешних, так и для внутренних задач. Дело в том, что Токаев повторяет начальную эволюцию Назарбаева, когда он в середине и конце 1990-х годов так же носился с темой центральноазиатской интеграции, но больше с пропагандистской точки зрения, чтобы показать и подчеркнуть всем главную роль казахстанской правящей элиты в регионе. Как мы помним, ничего из этих интеграционных попыток Назарбаева не вышло, все эти проекты провалились и их никто даже сейчас не вспоминает. То же самое ожидает и данные попытки, так как слишком много водных, территориальных, межгосударственных и межнациональных противоречий, которые могут быть отрегулированы только в рамках ЕАЭС и ШОС, но никак не в рамках нового регионального объединения.

Поэтому цели мероприятия, в основном, являются стремлением наладить транспортные и энергетические маршруты в ситуации развития противостояния между Россией и Западом. Но и тут существуют неразрешимые противоречия и разные интересы правящих группировок.

Так, Нур-Султан заинтересован в транскаспийском маршруте транспортировки нефти (Восток-Запад) в сторону Азербайджана, Грузии и Турции и далее в страны ЕС в обход территории России, и сейчас кровно нуждается в модернизации железных дорог и портов на Каспии, в наращивании танкерного флота и надеется в данном деле на совместные инвестиционные проекты с участием того же Узбекистана и других республик ЦА. Понятно, в этом маршруте заинтересован Запад, и поэтому сейчас Европейский союз вкладывает многомиллионные средства в реконструкцию железнодорожной инфраструктуры Казахстана. Но, похоже, у Нур-Султана не получится консолидировать другие республики под данный проект.

Связано это с тем, что те же Мирзиёев и Жапаров делают акцент на другом проекте - железной дороге Китай – Кыргызстан - Узбекистан. И данный маршрут явно противоречит интересам Нур-Султана, так как идёт в обход уже территории Казахстана. Но он также вызывает противодействие со стороны США, Британии и ЕС, так как ведёт к усилению влияния китайского капитала в Центральной Азии. Это, кстати, показывает совпадение геополитических интересов казахстанской верхушки и Запада. Поэтому следует ожидать новых попыток торпедирования развития казахстанской части проекта "Один пояс – один путь" через усиление националистических движений и синофобских выступлений.

И, кстати, у Ташкента так же есть собственный проект, а именно - трансафганский коридор. И даже приход к власти в Кабуле талибов не поколебал данный стратегический план Мирзиёева. И у Бишкека тоже свои интересы, и правящая кыргызская элита будет использовать соперничество Нур-Султана и Ташкента в своих интересах и держать дистанцию.

Исходя из этого, никакого политического, экономического и даже транспортного объединения не может быть ни в среднесрочной, ни в дальнесрочной перспективе. В пользу этого говорит и тот факт, что "Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке" подписали Токаев, Мирзиеёв и Жапаров, а Рахмон и Бердымухамедов от этого воздержались. Очевидно, что в Туркменистане и Таджикистане не спешат присоединяться к данному тексту, разработанному в Нур-Султане, без консультаций с Москвой и Пекином. Этим Рахмон и Бердымухамедов оставляют себе поле для маневра и торга.

Соответственно, водные, энергетические, межгосударственные и межнациональные противоречия в Центральной Азии могут разрешиться только в рамках углубления и расширения интеграции ЕАЭС с присоединением к нему Узбекистана. Сверхзадачей момента является слом сложившихся сырьевых колониальных моделей экономики республик Центральной Азии, заточенных на рынки ЕС и США, в связи с неизбежной регионализацией мировой экономики и созданием новых блоков и платёжных систем в рамках БРИКС. Предлагать альтернативные интеграционные проекты в противовес ЕАЭС и ШОС – значит плодить иллюзии и создавать воздушные замки, ничего не имеющие под собой".