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В маршрутке женщину оскорбили по национальному признаку и напали на нее

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- Светлана Лаптева
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В редакцию vb.kg обратились граждане Кыргызстана, которые просят обратить внимание на видео, которое распространяется в соцсетях.

На кадрах видно, как мужчина оскорбляет женщину по национальному признаку, затем нападает на женщину, но остальные пассажиры успокаивают его.

По информации ГУВД Чуйской области инцидент произошел 29 июля в маршрутном такси №380 в селе Манас на территории Сокулукского района.

Правоохранители доставили мужчину в ОВД Сокулукского района, где он был допрошен.

"Он был в состоянии алкогольного опьянения, которое подтвердило медицинское освидетельствование. По итогам будет принято процессуальное решение" - сообщает пресс-служба МВД.


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URL: https://www.vb.kg/421015
Теги:
маршрутки, нападение, Кыргызстан
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