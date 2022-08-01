В маршрутке женщину оскорбили по национальному признаку и напали на нее

В редакцию vb.kg обратились граждане Кыргызстана, которые просят обратить внимание на видео, которое распространяется в соцсетях.

На кадрах видно, как мужчина оскорбляет женщину по национальному признаку, затем нападает на женщину, но остальные пассажиры успокаивают его.

По информации ГУВД Чуйской области инцидент произошел 29 июля в маршрутном такси №380 в селе Манас на территории Сокулукского района.

Правоохранители доставили мужчину в ОВД Сокулукского района, где он был допрошен.

"Он был в состоянии алкогольного опьянения, которое подтвердило медицинское освидетельствование. По итогам будет принято процессуальное решение" - сообщает пресс-служба МВД.