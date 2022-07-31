Кыргызстан и Корея намерены сотрудничать в области строительства ГЭС

Министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев встретился с представителями Государственной корпорации водных ресурсов Республики Корея ("K-Water"). Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Глава министерства обратил особое внимание на сотрудничество Кыргызстана и Республики Корея по реализации совместных проектов в различных сферах, в том числе по линии Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA).

Исполнительный вице-президент "K-Water" Пак Пён Рок поблагодарил за возможность встретится и обсудить вопросы перспективного взаимного сотрудничества.

В ходе встречи стороны обсудили продвижение сотрудничества в области разработки, строительства и управления эксплуатацией ГЭС, а также в области водных ресурсов и водоснабжения.

Также представители "K-Water" рассказали о намечающемся подписании Меморандума с Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики и Министерством энергетики КР в области проектирования строительства малых ГЭС.