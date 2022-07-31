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Кыргызстан и Корея намерены сотрудничать в области строительства ГЭС

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- Асия Канаева
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Министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев встретился с представителями Государственной корпорации водных ресурсов Республики Корея ("K-Water"). Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Глава министерства обратил особое внимание на сотрудничество Кыргызстана и Республики Корея по реализации совместных проектов в различных сферах, в том числе по линии Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA).

Исполнительный вице-президент "K-Water" Пак Пён Рок поблагодарил за возможность встретится и обсудить вопросы перспективного взаимного сотрудничества.

В ходе встречи стороны обсудили продвижение сотрудничества в области разработки, строительства и управления эксплуатацией ГЭС, а также в области водных ресурсов и водоснабжения.

Также представители "K-Water" рассказали о намечающемся подписании Меморандума с Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики и Министерством энергетики КР в области проектирования строительства малых ГЭС.


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URL: https://www.vb.kg/421017
Теги:
ГЭС, Южная Корея, Кыргызстан, Министерство экономики и коммерции
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