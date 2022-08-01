Погода
$ 82.80 - 83.80
€ 84.75 - 85.75

Новый посол США в РУз Хеник лезет со своим уставом в чужой монастырь ?

208  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Новый посол США в Узбекистане Джонатан Хеник в ходе выступления в Сенате заявил, что будет поддерживать защиту прав лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией (LGBTQI+), а также религиозных меньшинств и женщин. По его словам, сейчас в Узбекистане "американские ценности малопонятны или, что еще хуже, активно искажаются злонамеренными субъектами".

"Данное назначение является кульминацией моего жизненного интереса к этому региону. В университете я специализировался на Советском Союзе с упором на страноведение Центральной Азии. Я провел полгода за границей и побывал в Узбекистане до обретения им независимости. Когда я приступил к дипломатической службе, я ухватился за возможность выполнить свое первое зарубежное задание в нашем недавно открытом посольстве в Ташкенте. Я также провел большую часть своей карьеры, работая в этом регионе", – отметил американский дипломат.

По его словам, расположенный в самом сердце Центральной Азии, Узбекистан является страной с богатой историей, молодым и растущим населением и большим потенциалом для процветания в будущем. Тесные отношения США с Узбекистаном имеют последствия, выходящие за рамки нашей двусторонней повестки дня и затрагивающие другие страны Центральной Азии, Афганистан, Турцию и Индо-Тихоокеанский регион. В основе этих отношений, которым уже больше 30 лет, – твердая поддержка Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Узбекистана.

Узбекистан, добавил Хеник, становится все более динамичным игроком в Центральной Азии с момента принятия широкой программы политических, экономических и социальных реформ в 2016 году.

"Мы приветствуем эти события и сотрудничаем с Узбекистаном для реализации реформ, которые способствуют уважению прав человека, демократическому управлению, и справедливому экономическому росту. Как дипломат, я сам почувствовал силу построения отношений, участия в дипломатических процессах, а также то, какую пользу это может принести как отдельным людям, так и гражданскому обществу в целом. Я буду работать над продолжением и улучшением уже начатых значимых инициатив по укреплению системы образования Узбекистана и расширению возможностей обмена. Эти впечатляющие усилия являются свидетельством укрепления двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Узбекистаном", – сказал он.

"Я буду работать с правительством Узбекистана над расширением и углублением нашего сотрудничества, и придерживаться курса на реформы. Я буду поощрять развитие подотчетных демократических институтов, процветающее гражданское общество и независимые СМИ, укрепление законности и защиту прав человека для всех, особенно для наиболее уязвимых и изолированных, в том числе женщин, религиозных меньшинств и LGBTQI+ (лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, квиров и интерсексуалов)", – подчеркнул он.

Дипломат также добавил, что Узбекистан добился прогресса в модернизации своей экономики, стремясь восстановить международные связи, благодаря которым страна нашла свое место в центре исторических торговых путей. Природные ресурсы Узбекистана, а также его производственные и сельскохозяйственные мощности вызывают растущий интерес со стороны американских компаний, в том числе тех, кто ищет альтернативы хлопку из провинции Синьцзян КНР.

По мнению Хеника, Узбекистан также стал региональным лидером в инициативах по "зеленой" экономике со своими амбициозными планами в области возобновляемых источников энергии, и одной из двух стран Центральной Азии, подписавших Глобальное обязательство по метану (Global Methane Pledge). Процветающий, более зеленый Узбекистан, создающий рабочие места для своего населения и диверсифицирующий свою международную торговлю – несомненно в интересах Соединенных Штатов.

"Поскольку правительство продолжает подготовку ко вступлению во Всемирную торговую организацию, я буду подчеркивать важность улучшения инвестиционного климата и институционализации международных трудовых норм. Я также уделю приоритетное внимание расширению партнерства США в области безопасности. Узбекистан уже давно является важным партнером в поддержании стабильности в Афганистане. Я рассчитываю на укрепление двустороннего и регионального сотрудничества в области безопасности, в том числе по вопросам деятельности правоохранительных органов, безопасности границ и борьбы с терроризмом", – отметил он.

Хеник пообещал создать благоприятную рабочую среду в посольстве в Ташкенте в соответствии с представлением сотрудников Госдепартамента, которые ценят коллегиальность, командную работу и уважение.

"Разнообразие американского народа – наша самая большая сила, и важно, чтобы посольства США продемонстрировали свое разнообразие в таких странах, как Узбекистан, где американские ценности малопонятны или, что еще хуже, активно искажаются злонамеренными субъектами. Я буду стремиться продвигать интересы США и укреплять наше стратегическое партнерство с Узбекистаном, укрепляя нашу двустороннюю безопасность, отношения между людьми и экономические связи, а также продвигая демократические ценности, которые мы разделяем", – сказал он.

Источник: uzmetronom.agency


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421021
Теги:
США, Узбекистан, ЛГБТ, посол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  