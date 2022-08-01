В КР создадут новый нацхолдинг. В него войдут аэропорт "Манас" и другие ОАО

Аэропорт "Манас" и еще 17 ОАО войдут в Национальную холдинговую компанию "Аманат". Об этом пишет "Акчабар" со ссылкой на председателя ФУГИ Медера Машиева.

По его словам, среди ОАО также "Кыргызнефтегаз" и "Кыргызалтын".

"Кумтор", в свою очередь, войдет в "Аманат" как дочернее общество", - сказал он.

"Аманат" планируется создать на базе Фонда по управлению госимуществом.

Как сообщил СМИ глава ФГИ Мирлан Бакиров, "Аманат" будет отличаться от других национальных холдингов страны. В данном проекте предусматривается создание открытого акционерного общества на базе крупных и прибыльных акционерных обществ.

Уставной капитал будущего нацхолдинга оценивается в сумме от 100 миллионов сомов. По итогам прошлого года, прибыль компаний, которые являются акционерами Фонда по управлению госимуществом, составила 11 млрд 100 млн сомов. Вклад в ВВП, который сегодня составляет 17 процентов планируется увеличить до 20-25 процентов.

Одной из главных задач проекта, по словам Бакирова, является выход местных компаний с государственным участием на международные биржевые рынки (IPO).

Для работы фонда рассматриваются новые подходы к отбору руководителей. Например, наличие независимых членов совета директоров, упразднение ревизионных комиссий и применение аудита, создание высокооплачиваемых должностей по управлению для привлечения профессионалов и тд.

Данная инициатива находится на рассмотрении у кабинета министров.