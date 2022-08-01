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За спасение людей иссык-кульцу вручили "ценные подарки" - грамоту и книгу

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- Канат Кожоев
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Жена Самака Канатбек уулу, который спас на Иссык-Куле семью из 5 человек, рассказала в Instagram-паблике black_list.kg, чем власти наградили ее мужа за геройский поступок.

Под ником @asekova_anara9192 женщина написала, что во всех новостях пишут о том, что Самак Канатбек уулу был награжден ценными подарками, в то время как он получил только грамоту и книгу.

"Разве для жителя села эта грамота имеет ценность?! Разве жизнь людей оценивается в одну книгу? А что, если мой муж сам утонул бы?! Что будет с нашими тремя детьми? Кто понесёт ответственность?", - спрашивает она.

Жена спасителя пятерых человек не просит, чтобы ее супруга одаривали подарками, однако хочет, чтобы СМИ не писали о том, что мужчина был награжден какими-то особенными ценностями.

"Смотря на все это хочется лишь сказать, что наша страна не готова принимать туристов, у нас нету необходимого оборудования для экстренных ситуаций", - написала женщина.

Напомним, 18 июля сильным ветром пять человек из одной семьи унесло ветром в открытое море, когда они плавали на баллонах в Иссык-Куле. Их спасли местные жители. Инцидент произошел в районе города Балыкчы.


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URL: https://www.vb.kg/421032
Теги:
туризм, Кыргызстан, общество
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