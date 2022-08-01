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В Бишкеке ветераны отметили День военно-морского флота

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- Светлана Лаптева
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Традиционно в День ВМФ ветераны, проходившие службу в военно-морском-флоте, в последний день июля собрались на могиле адмирала Темирова.

Было произведено торжественное поднятие флага ВМФ, возложение цветов на могилу.

Затем руководитель общественной организации "Союз военных моряков Кыргызской Республики" капитан первого ранга Осмонов пригласил всех принять участие в митинге на Площади Победы.

На митинге выступил начальник генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики Мелис Тердикбаев, который отметил важную роль участия ветеранов Военно-морских сил в ветеранском движении воспитании молодежи. Он напомнил, что по предварительной оценке в Военно-морском флоте из Кыргызстана проходили службу более 5 тысяч человек - от рядового матроса до адмирала.

Очень важн,о что поддержать ветеранов ВМФ прибыл и генерал Медетбеков и полковник Молдалиев - активные участники ветеранского движения.

Со словами благодарности за сохранение памяти о традициях Военно-морского флота, о верности своему виду войск к ветеранам обратился военный атташе России в Кыргызстане Игорь Довбня.

Собравшиеся отметили, что с каждым годом все больше ветеранов приходят на сбор со своими внуками и правнуками, и у детей и подростков в такие дни есть возможность открыть для себя еще одну страничку истории Киргизской ССР, узнать подробнее о службе дедушек на флоте.


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URL: https://www.vb.kg/421033
Теги:
ветераны, Бишкек
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