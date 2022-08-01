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Пограничники КР пресекли перегон крупного рогатого скота в Узбекистан

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- Асия Канаева
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Пограничники Ала-Букинского погранотряда пресекли два факта незаконного перегона скота через границу КР в Узбекистан. Об этом сообщает Управление информации и коммуникаций Погранслужбы ГКНБ.

30 июля в Аксыйском районе Джалал-Абадской области пограничный наряд обнаружил гражданина, который пытался нелегально перегнать из Кыргызстана в Узбекистан 13 голов крупного рогатого скота. Контрабандистом оказался житель села Согот Аксыйского района А.у.Н., 1992 года рождения.

А сегодня, 1 августа, в местности Актам Ала-Букинского района пограничники задержали жителя села Кара-Добо Аксыйского района С.К., 1989 года рождения. Он также пытался перегнать 21 голову крупного рогатого скота в Узбекистан.

По предварительным данным, общая стоимость задержанного скота составляет 3 725 000 сомов. В обоих случаях после оформления соответствующих документов задержанные граждане и скот переданы сотрудникам компетентных органов.


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URL: https://www.vb.kg/421034
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница, контрабанда
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