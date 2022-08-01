Пограничники КР пресекли перегон крупного рогатого скота в Узбекистан

Пограничники Ала-Букинского погранотряда пресекли два факта незаконного перегона скота через границу КР в Узбекистан. Об этом сообщает Управление информации и коммуникаций Погранслужбы ГКНБ.

30 июля в Аксыйском районе Джалал-Абадской области пограничный наряд обнаружил гражданина, который пытался нелегально перегнать из Кыргызстана в Узбекистан 13 голов крупного рогатого скота. Контрабандистом оказался житель села Согот Аксыйского района А.у.Н., 1992 года рождения.

А сегодня, 1 августа, в местности Актам Ала-Букинского района пограничники задержали жителя села Кара-Добо Аксыйского района С.К., 1989 года рождения. Он также пытался перегнать 21 голову крупного рогатого скота в Узбекистан.

По предварительным данным, общая стоимость задержанного скота составляет 3 725 000 сомов. В обоих случаях после оформления соответствующих документов задержанные граждане и скот переданы сотрудникам компетентных органов.