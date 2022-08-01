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Вернуть участок, бесплатно полученный Данияром Усеновым, предлагает депутат

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- Алина Мамаева
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Дастан Бекешев предлагает вернуть в госсобственность 20 га, полученных в 2005 году компанией Данияра Усенова бесплатно.

Земельный участок, о котором идет речь, находится в селе Орто-Сай Таш-Добонского айыл окмоту.

Раньше эти 20 гектаров были государственными. В начале 2000-х земля относилась к Чуйскому лесхозу. Затем участок трансформировали и в 2005 году айыл окмоту бесплатно отдали частной компании ОсОО "Прайм-Строй", которая по словам парламентария, принадлежит Данияру Усенову.

"Прайм-Строй" должен был строить на этой территории ипотечное жилье, однако землю заложили в казахском банке за 6 миллионов долларов, а впоследствии продали.

Следующие хозяе

"Компания "Прайм-Строй" должна была построить ипотечное жилье, но вместо этого тупо заработала деньги. Будет справедливо изъять землю в собственность государства", - считает Дастан Бекешев.


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URL: https://www.vb.kg/421039
Теги:
земельный участок, строительство, Бишкек, Кыргызстан, Данияр Усенов
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