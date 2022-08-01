Вернуть участок, бесплатно полученный Данияром Усеновым, предлагает депутат

Дастан Бекешев предлагает вернуть в госсобственность 20 га, полученных в 2005 году компанией Данияра Усенова бесплатно.

Земельный участок, о котором идет речь, находится в селе Орто-Сай Таш-Добонского айыл окмоту.

Раньше эти 20 гектаров были государственными. В начале 2000-х земля относилась к Чуйскому лесхозу. Затем участок трансформировали и в 2005 году айыл окмоту бесплатно отдали частной компании ОсОО "Прайм-Строй", которая по словам парламентария, принадлежит Данияру Усенову.

"Прайм-Строй" должен был строить на этой территории ипотечное жилье, однако землю заложили в казахском банке за 6 миллионов долларов, а впоследствии продали.

Следующие хозяе

"Компания "Прайм-Строй" должна была построить ипотечное жилье, но вместо этого тупо заработала деньги. Будет справедливо изъять землю в собственность государства", - считает Дастан Бекешев.