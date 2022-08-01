Знак в кустах и штырь на дороге

Металлическая труба, непонятно для чего предназначенная, торчит около кинотеатра "Октябрь" уже давно. Днём её ещё можно обойти, а в сумерках бывает, что кто-то из прохожих на неё натыкается. Переломов пока, к счастью, не было, но это только пока.

Сегодня в траве около кинотеатра появился указатель. Вообще-то это обычный дорожный знак, показывающий направление движения. Белая стрелка на голубом.

Ещё вчера, 31 июля, он висел на своем месте, над перекрестком "проспект Чуй - бульвар Молодой Гвардии". А на следующий день почему-то упал (как?) и был кем-то заботливо убран в кусты.