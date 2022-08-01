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Неделя будет больше располагать для отдыха. Гороскоп с 1 по 7 августа

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Первая неделя августа будет больше располагать для отдыха, романтики, ну в крайнем случае творческим делам, нежели работе. Даже деловые вопросы легче всего будет решить в неформальной, дружеской обстановке. Растущая Луна будет благоприятствовать воплощению желаний и планов, которые возлагались на это лето, но пока не исполнились.

Овен – яркие и динамичные вечеринки, свидания сменятся неторопливым отдыхом на природе, уютными домашними посиделками и досугом в кругу близких людей. Без лишней суеты вы сможете решить накопившиеся домашние вопросы, прогуляться по торговым центрам, подготавливая гардероб к осени, детей к школе. Удастся сделать удачные покупки во время летних распродаж. Лишь общение с давними деловыми партнёрами и знакомыми может вызвать раздражение. Воздержитесь от одалживания денег и трат их на совместные проекты.

Телец – пока лето ещё в самом разгаре вы сможете устроить увлекательные поездки, встретиться с друзьями и родственниками, получив удовольствие от впечатлений и поездок. В какой-то момент вы встанете перед выбором, заняться деловыми встречами и обиванием порогов различных кабинетов, либо продолжить серию летних путешествий. Общение с влиятельными людьми и руководством создаст нервозность, испортив настроение, но не решит главных вопросов.

Близнецы – творческий подход позволит увидеть новые возможности для самореализации. Выйдя за рамки условностей, вы сможете преуспеть в карьере, пополнить казну и устроить летний романтический досуг. пытаясь достичь во что бы то ни стало давние цели, вы можете потратить много сил и нервов, но так и не приблизиться к желаемому. Давние знакомые и друзья могут разочаровать своим безразличием к происходящему с вами, либо бесполезной критикой. Дальние поездки создадут дополнительные хлопоты.

Рак – давние и новые знакомые, предлагая участие в совместных инвестициях или шопинге, станут виновниками растрат. Кредиты, одалживание денег могут усложнить финансовое положение. Поступления денег возможны от ранее проделанной работы или совершённых в прошлом сделок. Идеи, не связанные с тратами денег, внесут в жизнь яркие нотки, улучшив личные отношения. В интересной компании летний досуг пролетит незаметно, оставив после себя море приятных впечатлений.

Лев – внимательно следите за разговором и как только ваши собеседники начнут упрямо что-либо доказывать, меняйте тему. Спор может перерасти в обмен обвинениями, что усложнит деловые отношения и создаст холодность в личной жизни. Умело выстраивая стратегию, вы сможете вовремя сделать нужный комплимент, увернуться от конфликта и решить важные для вас вопросы, оставшись при этом лучшим друзьями. Итогом вашей стратегии станет карьерный рост и развитие амурных отношений.

Дева – прислушиваясь к мнению и советам близких людей, вы сможете выбраться из череды рутинных дел, довлеющих над вами. Под влиянием полученных советов возникшие свежие идеи и решения позволят по-иному распорядиться временем. Вы сможете побывать на интересных мероприятиях, устроить развлекательную поездку и романтические вечера. Возможно обретение личного счастья, встретив свою половинку. Продолжая тянуть лямку забот, вы рискуете своим здоровьем, наступая на прежние грабли.

Весы – устраивайте карьеру, решайте вопросы с документами. Рекомендации влиятельных знакомых окажут существенную поддержку. Доходы возрастут, но вместе с ними появятся и навязчивые желания потратить деньги по примеру давних знакомых. Поддавшись искушению, вы рискуете заморозить деньги в инвестициях и покупках, что со временем может привести к образованию долгов. Чужой опыт и пример в вашем случае может не сработать.

Скорпион – деловые и развлекательные поездки, общение с людьми издалека и новые знания расширят кругозор, наполняя жизнь новым смыслом, избавляя от навязчивых мыслей. Благодаря смене обстановке личный разговор сложится гораздо проще. Увязнув в спорах с домочадцами и деловыми партнёрами, в сотый раз обсуждая всё те же темы, вы можете так и остаться в душном городе или офисе с разбившимися мечтами.

Стрелец – каждый ваш шаг может вызывать критику и осуждения, но продолжайте работу в выбранном направлении. Претворяя в жизнь смелые идеи, реализуя новые проекты, меняя работу, вы не только увеличиваете доходы, но и расширяете свои возможности. Ваш новый опыт и развитие могут не давать покоя завистникам, которые начнут создавать преграды, обесценивать ваши достижения. Воздержитесь от споров, особенно в социальных сетях.

Козерог – места для скуки просто не найдётся, благодаря многочисленным идеям деловых партнёров, друзей, и любимого человека. Участие в публичных мероприятиях, летних корпоративах расширит круг делового общения. В неформальной обстановке вы сумеете создать творческие и деловые союзы. На смену деловым мероприятиям придут вечеринки и свидания, летний досуг, на которых удастся получить яркие впечатления. Пробуксовки возможны с финансовыми поступлениями, а потому не сорите деньгами.

Водолей – многое что может нервировать в отношениях с домочадцами. Пока вы разговариваете на разных языках и далеки от понимания друг друга постарайтесь не усложнить ситуацию очередными заявлениями. Переключив внимание на работу, а также домашние хлопоты, ремонт, вы снизите эмоциональный накал и направите свою энергию на созидание. Кстати, домочадцы и близкие друзья в этом случае проявят с вами солидарность и помогут в выполнении работы.

Рыбы – вы усложняете себе жизнь тревожными размышлениями и много внимания уделяете мнению людей, того не стоящих. Тревоги, слухи, интриги могут останавливать вас от начала интересных проектов, романтических путешествий и свиданий. Преодолев внутренние страхи и сомнения, вы устроите личную жизнь, устроите непродолжительный летний вояж и блестяще презентуете свои бизнес идеи, достигнув целей, о которых мечтали.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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