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Большой Бишкек, а выспаться негде

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- Ольга Новгородцева
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На бульваре Молодой Гвардии месяц назад обновили скамейки. Покрасили в красивые, яркие, сочные цвета.

Пока скамейки были не покрашены, на них целыми днями спали самые разные личности. Разного возраста, разной национальности, пола в основном мужского. Граждане валялись на скамейках в грязной обуви - и никто им слова против не говорил

Теперь с ногами на обновленную скамейку нельзя. И любители выспаться на свежем воздухе выбрали для этого одно конкретное место на траве. Почему-то именно в одном месте каждое утро - новый спящий.

Больше спать, видимо, негде?


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URL: https://www.vb.kg/421048
Теги:
благоустройство, Бишкек, Кыргызстан
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