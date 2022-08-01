Большой Бишкек, а выспаться негде

На бульваре Молодой Гвардии месяц назад обновили скамейки. Покрасили в красивые, яркие, сочные цвета.

Пока скамейки были не покрашены, на них целыми днями спали самые разные личности. Разного возраста, разной национальности, пола в основном мужского. Граждане валялись на скамейках в грязной обуви - и никто им слова против не говорил

Теперь с ногами на обновленную скамейку нельзя. И любители выспаться на свежем воздухе выбрали для этого одно конкретное место на траве. Почему-то именно в одном месте каждое утро - новый спящий.

Больше спать, видимо, негде?