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Начался прием заявок для участия в Women's Entrepreneurship EXPO 2022

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- Асия Канаева
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Начался прием заявок от бизнес-леди Кыргызстана на участие в ежегодной Выставке женского предпринимательства ЭКСПО 2022 (Women's Entrepreneurship EXPO 2022).

Событие проводится структурой "ООН-женщины" Кыргызстан в партнерстве с государственным агентством "КыргызПатент", Коалицией по развитию женского предпринимательства и снижению насилия в Кыргызстане, с инвестиционным акселератором Accelerate Prosperity, Европейским союзом, "Future growth initiatives" (USAID), Европейским Банком Развития и Реконструкции и Финансовой инициативой для женщин-предпринимательниц (WE-FI).

Women"s Entrepreneurship EXPO станет площадкой для объединения, обучения и нетворкинга женщин, занимающихся бизнесом в любых секторах экономики во всех регионах страны.

В рамках выставки участницы смогут посетить обучающие мероприятия по ведению бизнеса, эффективному ценообразованию и презентации бизнес-идеи для инвесторов, обменяться опытом и расширить/укрепить нетворкинг.

Прием заявок завершится 5 августа. Затем начнется вторая фаза выставки - обучение 50 отобранных предпринимательниц навыкам ведения бизнеса при поддержке инвестиционного акселератора Accelerate Prosperity (АР).

"В этом году мы планируем поддержать наших предпринимательниц через программу "Инвестиционная готовность и переговоры с инвесторами". Это позволит усилить потенциал каждой женщины и ускорит рост бизнеса", - отмечает менеджер по развитию бизнеса АР Бибинур Алибаева.

Сама выставка пройдет 26 и 27 октября. На ней можно будет увидеть продукцию участниц. Завершится выставка презентацией 20 финалисток перед потенциальными инвесторами на местном уровне и 10 финалисток на региональном уровне.

Подать заявку на участие в мероприятии можно по следующей ссылке: https://forms.gle/s3vpYxp17zYff4bs5


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URL: https://www.vb.kg/421051
Теги:
выставка, женщины в бизнесе
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