Подключайте eSIM в O!Store – оцените все преимущества инновации

Мобильный оператор О! приглашает абонентов, чьи устройства поддерживают технологию eSIM, подключить инновационную технологию и ощутить все её преимущества.

Что такое eSIM

eSIM (Embedded SIM – "встраиваемая SIM-карта") – это виртуальный профиль SIM-карты, который находится в самом устройстве. Его нельзя извлечь или выключить.

Преимущества eSIM

Функционал eSIM по достоинству оценят абоненты, у которых несколько номеров – нововведение избавляет от необходимости использования двух смартфонов. При этом не нужно думать о формате SIM-карты (mini, micro, nano).

Технология перспективна для Internet of Things (Интернета Вещей), устройств – трекеров, ноутбуков, компонентов так называемых "умных домов" (сигнализации, датчики, видеокамеры, бытовая техника и т.д.).

Одно из главных преимуществ – безопасность для владельцев смартфонов: в случае кражи устройства его повторное использование крайне усложняется. Загрузить новый профиль на устройство и удалить старый может только владелец виртуальной SIM. И если смартфон украдут, то он сразу потеряет ценность для преступника. Извлечь eSIM из телефона нельзя, потому использовать устройство в своих целях тоже не получится.

С точки зрения использования eSIM ничем не отличается от обычной SIM-карты.

Как подключить eSIM?

Необходимо прийти с паспортом в любой O!Store и получить уникальный QR-код для активации eSIM в настройках устройства. Стоимость такой активации – 100 сомов с учётом налогов. Если ваше устройство поддерживает eSIM, вы можете подключить свой действующий номер О! на eSIM вместо обычной SIM-карты.

Список моделей устройств, поддерживающих технологию eSIM, можно посмотреть по ссылке.