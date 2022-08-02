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Мама Гайдара врачевала в Пржевальске

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- Светлана Лаптева
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Историк Леонид Сумороков обнаружил гайдаровский след на кыргызской земле. Именно так проректор Кыргызско–Российского Славянского университета назвал свое исследование о судьбе матери известного детского писателя Аркадия Гайдара. Как оказалось, она какое–то время работала врачом в Кыргызстане.

Исследователь говорит: "В принципе наш рассказ будет интересен тем, кто когда–то читал повесть или смотрел одноименный фильм "Тимур и его команда", трепетно переживал за мальчика Сережу из повести "Судьба барабанщика" и внимательно слушал трогательную историю о Чуке и Геке. "Кто это?" - спросит поколение Гарри Поттера. Увы, детский мир, созданный Аркадием Гайдаром, в котором по законам добра, справедливости и чести жили миллионы советских мальчишек и девчонок, влюбленных в свою страну и ее великое будущее, остался только в памяти уходящего поколения. И тем не менее для всех без исключения мы приоткроем неизвестную кыргызскую страницу семьи детского писателя.

- Мать Аркадия Гайдара, Наталья Голикова, в девичестве носила фамилию Салькова, происходила из дворян, в родстве у которых был сам Михаил Лермонтов. Под венец с "простолюдином из крепостных" Петром Голиковым она пошла, не получив благословения своего отца. Даже первенец, родившийся 22 января 1904 года (по новому стилю) и названный Аркадием в честь деда, не растопил сердце отставного штабс–капитана. Он отказался признавать внука. На этом закончилась связь отца и дочери.

Наталья была женщиной целеустремленной. Она окончила гимназию с золотой медалью, и ее не покидала мысль стать врачом, что для женщин в ту пору было фактически делом невозможным. В Нижнем Новгороде она пошла учиться на частные акушерские курсы доктора Миклашевского. Диплом фельдшера–акушерки получила на медицинском факультете Казанского университета, после чего ей было предложено место для работы в больнице Арзамаса, куда семья перебралась в полном составе. Именно из этого города в далеком 1920 году Наталья, вступившая к тому времени в партию большевиков и активно занимавшаяся партийной работой, отправилась с дочерьми Олей и Катей в Семиречье. До этого места в биографии матери писателя Аркадия Гайдара все известно, далее открывается малоизвестная страница.

Председатель Пржевальского уездно–городского революционного комитета (Угорревкома) Александр Субботин (именно с ним после ухода из семьи мужа связала судьбу еще в Арзамасе Наталья) в докладной записке писал: "Крайне необходимо поставить во главе каждого отдела надежного партийного работника, но таковых в Пржевальске не имеется".

Система здравоохранения в Пржевальском уезде в 1920–1921 годах - это одна больница, три врача, несколько человек младшего и среднего медперсонала. Задачи, поставленные перед Пржевальским отделом здравоохранения, оказались глобальными: борьба с малярией и туберкулезом, эпидемиями холеры и сыпного тифа, укрепление санитарных учреждений.

Спустя пять месяцев с момента прибытия в Пржевальск Натальи Голиковой президиум Пржевальского Угорревкома отмечал наметившийся прорыв на порученном ей участке: "В уезде организована комиссия по борьбе за чистоту. Оборудовано детское заразное отделение при больнице. Приняты меры к ремонту Джетыогузских и Аксуйских тепловых ключей (здравницы. - Л.С.). Возбуждено ходатайство о производстве новых построек при больнице. Производится оборудование дома ребенка. Открыт новый врачебный пункт среди мусульманского населения".

Президиум предложил продолжить наращивание усилий на фронте борьбы за крепкое здоровье трудящихся, а потому решил: "Зав. здравотделом тов. Голиковой выехать по уезду для обследования, где более удобно открыть новые врачебные пункты". Комплексной комиссии, в которую вошла Наталья Аркадьевна, предстояло в апреле 1921 года обследовать три волости южного побережья озера Иссык–Куль - Джетыогузскую, Барскаунскую и Тонскую - по самому различному спектру вопросов.

Члены комиссии в ходе изучения положения дел в населенных пунктах Пржевальского уезда проводили сбор сельчан, где разъясняли цели своей работы, выясняли настроения людей, выявляли проблемы. Например, Наталья Аркадьевна "в своем выступлении обращала внимание на состояние медицины в уезде, на то, какие меры принимаются Советской властью, чтобы поставить на ноги работу по обслуживанию населения медициной". Но главной целью ее поездки было составление картины заболеваемости среди населения, определение потребностей в медработниках и медикаментах. В ходе работы заведующая отделом здравоохранения уезда вела прием больных.

Кажется, все ладилось у Натальи Аркадьевны - есть дело, которое по душе, рядом семья, которая согревает. Но в мае 1921 года у нее обнаруживается серьезное заболевание - туберкулез. В связи с болезнью она направляется на лечение в Алупку. Сюда в апреле 1924 года к ней приезжает Аркадий Гайдар. Об этой встрече он напишет: "Приехал в Алупку к маме и сестришкам и во дворе на раскладной кровати увидел маму: коротко стриженную, худую, - бросил на землю шинель и чемодан и, что–то жалобно крикнув, рванулся к ней. Я стоял на коленях, уткнул голову к ней в одеяло, и она долго гладила меня по волосам своей тонкой, бессильной рукой. Рядом стояли Оля и Катя".

После его отъезда Наталья Аркадьевна прожила еще несколько месяцев. Она похоронена в Алупке, в Воронцовском парке, в братской могиле павших в годы Гражданской войны. На памятнике имена похороненных не указаны. Нет на нем и имени Натальи Голиковой. Но мы отыскали ее след на кыргызской земле. Это значит, что ее должны вспомнить как человека, самоотверженно боровшегося за процветание народа горного края и многое для него сделавшего.


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URL: https://www.vb.kg/421058
Теги:
Иссык-Кульская область
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