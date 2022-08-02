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Тимур Бекмамбетов займется реализацией проекта на тему эпоса "Кырк-Кыз"

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Кинорежиссер Тимур Бекмамбетов примет участие в реализации проекта на тему героического эпоса "Кырк-Кыз". Об этом в интервью "Фергане" рассказал руководитель Национального агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов.

По словам Абдухаликова, добро на участие в проекте режиссер дал во время своего посещения VI международного конгресса "Культурное наследие Узбекистана - основа нового Ренессанса", который прошел в июле этого года в Самарканде.

"Мы договорились с режиссером Тимуром Бекмамбетовым, который также посетил Конгресс, о реализации проекта на тему эпоса "Кырк-Кыз"", - сказал Абдухаликов.

"Кырк-Кыз" (Сорок девушек) - каракалпакский и казахский героический эпос, записанный со слов народного сказителя Курбанбая Тажибаева. В "Кырк-Кыз" героиня Гулаим и сорок подруг, девушек-воительниц, а также ее возлюбленный Арыслан ведут борьбу против войск калмыцкого хана Суртайши и иранского правителя Надир-шаха. Освободив Хорезм, Гулаим и Арыслан создают правительство из представителей четырех народностей, населяющих страну: каракалпаков, туркмен, узбеков и казахов.

Тимур Бекмамбетов - российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, клипмейкер. Основатель кинокомпании Bazelevs. Родился в 1961 году в Гурьеве (ныне Атырау, Казахстан). В 1987 году окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени А. Островского по специальности "художник театра и кино". Затем переехал в Москву, где сначала снимал рекламные ролики, а спустя некоторое время занялся созданием полнометражных картин. Популярность ему принесли ленты "Ночной Дозор" и "Дневной Дозор". В 2005 году его пригласили в Голливуд, он занят в ряде проектов группы кинокомпаний Fox.

В октябре прошлого года в рамках XIII Международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути" кинокомпания Бекмамбетова Bazelevs, Национальное агентство кинематографии Узбекистана и студия "Казахфильм" подписали соглашение о совместном производстве мультфильма "Ходжа Насреддин".

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/421061
Теги:
Казахстан, кино, Узбекистан
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