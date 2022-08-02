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Сотрудники "Тазалык" продолжают саночистку Бишкека

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- Канат Кожоев
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Сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" продолжают работу по благоустройству и санитарной очистке города. Об этом сообщает пресс-служба бишкекеской мэрии.

Тазалыковцы начали замену брусчатки в сквере Правительственный. Для работы были привлечены 35 рабочих и 3 единицы специальной техники.

Планируется заменить брусчатку на территории, площадью 2200 квадратных метров. Кроме того, предусмотрена замена обычных бордюров, площадью 325 погонных метров, а также ремонт имеющихся гранитных бордюров, площадью 62 погонных метров.

Ранее работники предприятия обновили тротуарные плитки с северной стороны здания Жогорку Кенеша по проспекту Чуй от улицы Логвиненко до Панфилова.


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URL: https://www.vb.kg/421071
Теги:
благоустройство, Бишкек, Тазалык
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