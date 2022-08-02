США ликвидировали лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири

В Кабуле в прошедшие выходные ударом с беспилотника был убит Айман аз-Завахири, возглавивший террористическую сеть "Аль Каида" после ликвидации американским спецподразделением ее основателя Усамы бин Ладена. Согласно американской разведке, аз-Завахири был главным организатором террористических атак 11 сентября 2001 года, крупнейшей террористической акции на территории США, в результате которой погибло почти три тысячи человек.

Обращаясь в понедельник вечером к американцам из Белого дома, президент США Джо Байден сказал, что местонахождение аз-Завахири было установлено некоторое время назад американской разведкой. Он отдал приказ нанести ракетный удар по дому в Кабуле, где находился Завахири после нескольких совещаний с руководителями разведслужб. Удар был нанесен двумя ракетами. Никто из членов семьи аз-Завахири и людей, живущих поблизости, не пострадал. По словам президента Байдена, эта операция продемонстрировала решимость США преследовать террористов где бы они не пытались скрыться. "Неважно как долго это займет, неважно где вы скрываетесь, если вы угрожаете американцам, Соединенные Штаты доберутся до вас и ликвидируют", - заявил президент США. Он подчеркнул, что этот успех подтверждает верность его стратегии, в рамках которой Соединенные Штаты вывели прошлой осенью своей контингент из Афганистана, сохранив возможность проведения эффективных антитеррористических операций в этой стране.

Как сообщили представители администрации, первые сведения о появлении аз-Завахири в Кабуле поступили несколько месяцев назад, они были подтверждены некоторое время спустя. 1 июля президент провел в Белом доме совещание с руководством американской разведки. Президенту продемонстрировали макет дома, где находился аз-Завахири, подробно объяснили детали предстоящей операции и факторы, которые могли повлиять на ее успех.

В понедельник "Талибан" обнародовал заявление с осуждением американской операции, в ходе которой воздушный удар был нанесен по дому в жилом районе Кабула, где живут состоятельные афганцы. По данным источника газеты New York Times, этот дом принадлежал Сираджуддину Хаккани, одному из высших людей в иерархии "Талибана". Завахири, как говорит источник New York Times, находился на балконе дома во время удара.

Уничтожение Аймана аз-Завахири, который был объектом преследования в течение 21 года, является большим политическим успехом для президента Байдена. Однако, как отмечают комментаторы, сравнительно долгое пребывание аз-Завахири в Кабуле поднимает вопрос о готовности "Талибана" выполнять обязательства не предоставлять убежище в Афганистане террористам. Эти обещания были даны талибами во время переговоров с администрацией Дональда Трампа, которая и приняла принципиальное решение о выводе американских войск из Афганистана.

Источник: Радио Свобода