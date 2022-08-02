Погода
$ 83.15 - 84.15
€ 84.75 - 85.75

Акылбека Жапарова сравнили с литовским баскетболистом Сабонисом

66  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ректор Академии управления при президенте КР Алмазбек Акматалиев на своей странице в соцсети опубликовал фото встречи главы кабмина Акылбека Жапарова и посла Объединённых Арабских Эмират в Кыргызстане.

"По-моему, Кыргызстан у ОАЭ в сфере экономики и менеджмента может научиться многим современным и полезным вещам. В создании условий для инвесторов, в развитии налоговой и банковской систем наша страна должна стремиться стать "Центральноазиатскими Эмиратами"", - написал он.

Глава кабмина Акылбек Жапаров в шутливой форме прокомментировал этот пост, намекая на разницу в росте.

"Алмаз байке, у кое-кого рост высокий", - написал он.

В свою очередь Алмазбек Акматалиев ответил ему, что слова "высокий или длинный рост" можно по-разному понимать.

"По сравнению с этим послом вы Сабонис (был такой литовский баскетболист). Люди короткого роста уверенно ходят по земле (Зеленский, Наполеон, ВВП). Наконец-то посмотрели сверху вниз", - отметил Акматалиев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421079
Теги:
Акылбек Жапаров, ОАЭ, Кыргызстан, Алмазбек Акматалиев, посол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  