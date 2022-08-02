Акылбека Жапарова сравнили с литовским баскетболистом Сабонисом

Ректор Академии управления при президенте КР Алмазбек Акматалиев на своей странице в соцсети опубликовал фото встречи главы кабмина Акылбека Жапарова и посла Объединённых Арабских Эмират в Кыргызстане.

"По-моему, Кыргызстан у ОАЭ в сфере экономики и менеджмента может научиться многим современным и полезным вещам. В создании условий для инвесторов, в развитии налоговой и банковской систем наша страна должна стремиться стать "Центральноазиатскими Эмиратами"", - написал он.

Глава кабмина Акылбек Жапаров в шутливой форме прокомментировал этот пост, намекая на разницу в росте.

"Алмаз байке, у кое-кого рост высокий", - написал он.

В свою очередь Алмазбек Акматалиев ответил ему, что слова "высокий или длинный рост" можно по-разному понимать.

"По сравнению с этим послом вы Сабонис (был такой литовский баскетболист). Люди короткого роста уверенно ходят по земле (Зеленский, Наполеон, ВВП). Наконец-то посмотрели сверху вниз", - отметил Акматалиев.