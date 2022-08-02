В Бишкеке открыли новую фреску

В Первомайском районе состоялась торжественная церемония открытия фрески на фасаде здания, расположенного на пересечении проспекта Чуй и улицы Тоголок Молдо.

Фреска является подарком для горожан и гостей столицы в честь 30-летия вступления Кыргызстана в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Мурал олицетворяет спокойствие и мирное небо над головой, новое зеленое развитие в духе 21-го века на высоте Тянь-Шаньских гор, отголоски эпоса Манас, как дань уважения истории Кыргызстана.

Мэрия города Бишкек искренне благодарит всех, кто причастен к созданию этого мурала.