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В Бишкеке открыли новую фреску

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В Первомайском районе состоялась торжественная церемония открытия фрески на фасаде здания, расположенного на пересечении проспекта Чуй и улицы Тоголок Молдо.

Фреска является подарком для горожан и гостей столицы в честь 30-летия вступления Кыргызстана в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Мурал олицетворяет спокойствие и мирное небо над головой, новое зеленое развитие в духе 21-го века на высоте Тянь-Шаньских гор, отголоски эпоса Манас, как дань уважения истории Кыргызстана.

Мэрия города Бишкек искренне благодарит всех, кто причастен к созданию этого мурала.


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URL: https://www.vb.kg/421082
Теги:
мэрия, Бишкек
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