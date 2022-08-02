В Бишкекском парке Победы многократно прокричали "Ура!" ветеранам ВДВ

Сегодня в День Воздушно–десантных войск в бишкекском парке Победы чествовали десантников-ветеранов: отслуживших, действующих и будущих воинов.

Традиционно ветераны с утра собрались у кинотеатра "Россия", а затем у памятной стелы в парке Победы у Южных ворот.

Если в предыдущие годы с небес на зрителей спускались парашютисты, то в этом году воздушного представления не было. Но даже в рабочий день все для кого 2-е августа - значимый день, пришли на встречу. Традиция есть традиция.

Собравшиеся эмоционально приветствовали торжественное построение, вынос флага Кыргызстана, показательные выступления бойцов спецподразделения "Пантера" Национальной гвардии.

Всем, кто активно занимается помощью ветеранам ВДВ, семьям погибших, кто работает с молодежью - были вручены награды различных статутов.

Важно, что для сохранения памяти о десантнике-афганце Илье Тольском, который всю свою послеармейскую жизнь посвятил созданию и сохранению военно-патриотического клуба "Родина", его товарищи из клуба учредили медаль "Илья Тольский" для самых активных участников военно-патриотического движения.

Десантники похвалили руководителей подростковых клубов, воспитанники которых выполняли приемы рукопашного боя четко, отточено, не хуже бойцов Нацгвардии.

И все в один голос говорили о том, что государство должно и обязано найти решение, как помогать военно-патриотическим клубам. Ведь в них ребят готовят к армии. Форма покупается на родительские деньги, аренда помещений также за счет "предков". А ведь подготовленные в военно–патриотических объединениях подростки с успехом служат в Национальной гвардии, специальных подразделениях Вооруженных сил Кыргызстана, России.

Напомним, что в Кыргызстане именно войска Национальной гвардии можно назвать преемниками воздушно–десантных традиций. В их составе есть специальные подразделения, которые занимаются парашютно–десантной и горной подготовкой.

Активными участниками праздника стали и семьи ветеранов-десантников, ветеранов спецподразделений, нацгвардейцев.

"Мы задумали на следующий год разнообразить программу - чтобы сбор включал в себя не только построение и награждение. Было бы здорово провести соревнования между семьями ветеранов десантников, предположим на отживание, подтягивание между папами, мамами, детьми, внуками. А то и кросс ветеранский провели. Дети хотят не просто смотреть. Хотят участвовать в празднике", - делятся впечатлениями ветераны ВДВ.