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В Бишкеке для проезда автотранспорта открыли четыре улицы

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В рамках второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" за счет гранта КНР в Бишкеке реконструированы следующие улицы: Тимура Фрунзе, Ашар, Интергельпо и Манаса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Проекты реконструкции дорог разработаны на основании архитектурно-планировочных условий, выданных государственным учреждением "Бишкекглавархитектура", прошли экологическую и государственную экспертизы.

Протяженность дороги по улице Тимура Фрунзе от улицы Ахунбаева до улицы Гагарина составляет 846 метров, ширина проезжей части 8 метров. С обеих сторон проезжей части уложили тротуары шириной 2,25 метра и соорудили ирригацию.

По улице Ашар от улицы Омур до улицы Лущихина дорожные работы велись на участке протяженностью 2,229 км. Здесь была проведена полная реконструкция с расширением проезжей части до 9 метров, обустройством тротуаров и ирригационной системы, а также с нанесением дорожной разметки и установкой дорожных знаков.

Также по улице Интергельпо от улицы Кенсуйской до проспекта Дэн Сяопина велись дорожные работы на участке протяженностью 594 метров. Ширина проезжей части составляет 9 метров, дорога 2-х полосная. С обеих сторон проезжей части дороги предусмотрены тротуары и ирригация.

Улица Манаса реконструирована от улицы Ташкентской до улицы Баялинова, протяженность 856 метров, ширина проезжей части 8 метров. Дорога также 2-х полосная, с тротуарами по 1,5 метра и ирригацией.

Мэрия города Бишкек благодарит Посольство Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике и Китайскую корпорацию China Road & Bridge Corporation за плодотворное сотрудничество!"


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URL: https://www.vb.kg/421087
Теги:
мэрия, Бишкек, ремонт дорог
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