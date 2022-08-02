В Оше открывается футбольная академия

Мэр города Ош Алмаз Мамбетов ознакомился с работами по строительству тренировочного и мини-футбольных полей ФК "Алай", которые войдут в комплекс по созданию здесь футбольной академии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

В ходе мероприятия градоначальник ознакомился с проведенными работами по улучшению инфраструктуры стадиона, в том числе проведенными работами по ремонту подтрибунных помещений, где планируется открыть раздевалки и классы по обучению юных футболистов будущей академии. А также здесь завершена работа по ремонту душевых комнат, впервые за долгий период проведена работа по ремонту торцевой части трибун с восточной и северной стороны, отремонтирован и введен в эксплуатацию медицинский кабинет, открыта прачечная.

Директор ФК "Алай" Улан Алымкулов отметил, что с открытием тренировочного поля у основного и дублирующего составов ФК "Алай" улучшатся условия по проведению тренировок в течение всего года.

В свою очередь Алмаз Мамбетов подчеркнул, что "со стороны мэрии города Ош и муниципальных служб будет оказана вся необходимая помощь и поддержка по реализации намеченных планов для организации на базе ФК "Алай" футбольной Академии с целью отбора и воспитания в лучших традициях Клуба собственных звезд футбола, которыми можно было бы гордиться. Отдельным направлением данной работы является создание на базе футбольного клуба "Алай" женской футбольной команды, что также несомненно поднимет интерес к клубу", - отметил градоначальник.

В рамках поездки мэр дал поручения руководителям соответствующих служб и органов по проведению работ по асфальтированию и благоустройству территории возле созданных полей, уделяя отдельное внимание к организации систем освещения. Кроме того, рассмотрены вопросы создания на данной территории тренажерного зала, площадки по воркауту, строительству третьего мини-футбольного поля, организации магазинов спортивной одежды и спортивного питания.

В целом по улице Сай-Бою запланировано развитие спортивной инфраструктуры с целью создания здесь соответствующего спортивного городка, открытия футбольной академии на более чем 300 человек.