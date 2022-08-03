Хорошо, что жара, - кушать хочется все меньше

Рост цен на продовольствие у многих кыргызстанцев вызывает уже панические настроения. Люди даже со средним достатком сегодня вынуждены отказывать себе в самых необходимых продуктах питания. Уже не говоря о пенсионерах, которые давно не покупают мясо, фрукты и молочные продукты.

Стоимость потребительской корзины в июне по сравнению с этим же месяцем прошлого года выросла на 1 тысячу 52 сома.

Даже наши чиновники вынуждены признать: ситуация с продовольствием складывается более чем тревожная. Поэтому на приобретение продуктов питания за границей из бюджета решено выделить 8,5 миллиарда сомов. Наверное, эта мера позволит сгладить остроту проблемы, но сколько же можно тратить деньги на то, что мы сами можем производить и даже экспортировать?

Национальный статистический комитет недавно опубликовал динамику роста цен на продукты питания с января по июнь нынешнего года. Мясо подорожало в среднем с 449 до 474 сомов, яйца - с 94 сомов до 105, молоко с 39 до 58(!) сомов, лук подскочил в цене на 32 сома. Правда, стоимость растительного масла выросла всего на 2 сома (145–147), но это, наверно, временное явление. На вопрос, что будет дальше, - ответа нет. В одних странах–импортерах идут боевые действия, в других аномальная жара и засуха со всеми вытекающими последствиями.

При такой высокой тревожности, казалось бы, необходимо прежде всего заботиться о насыщении собственного продовольственного рынка, но наши чиновники своим бездействием лишь приближают кризис.

Согласно опять же официальным данным, с января по май из Кыргызстана было экспортировано сельхозпродукции на сумму в 15 миллиардов сомов, что на 36 процентов больше прошлогоднего показателя. Мяса и молока было отправлено за рубеж на сумму в 2 миллиарда 608 сомов, продукции растениеводства - на 5 миллиардов 758 миллионов сомов. Экспорт консервов, соков и других лакомств составил 6 миллиардов.

Понятно, в условиях рыночной экономики фермер волен распоряжаться выращенным урожаем по собственному усмотрению. Никакой диктат сегодня неприемлем. Но что мешает властям включить экономические рычаги? То есть повысить закупочные цены на основные виды сельхозпродукции.

В нулевых годах в стране была создана агрокорпорация, в функции которой входили вопросы поддержки фермеров, приобретения у них урожая по выгодным ценам и переработки сельхозпродукции. К сожалению, руководители этой структуры оказались нечестными людьми, агрокорпорацию быстро закрыли, классная идея была предана анафеме.

И еще одна немаловажная деталь: импорт аграрной продукции в Кыргызстан в нынешнем году сократился на 15 процентов. Следовательно, наши партнеры сегодня думают прежде всего о создании надежных запасов продовольствия в своей стране, а потом уже об его поставках за рубеж.

К сожалению, сейчас в Кыргызстане нет структуры, которая бы занималась покупкой урожая у крестьян, его хранением и распределением в торговые сети. Да, есть Фонд материальных резервов, он сможет поставлять на рынок в случае возникновения чрезвычайных ситуаций приобретенную у крестьян сельхозпродукцию. Но продовольственных запасов фонда хватит в лучшем случае на четыре–пять месяцев, да и ассортимент запасов не велик.

Как стало известно редакции, сейчас власти приступили к составлению проекта закона "О внутренней торговле". Основная идея документа состоит в разработке мер по снижению цен на продовольственные товары, реализуемые в торговых сетях. Необходимо признать (и сделать выводы), сегодня фермер не заинтересован поставлять свою продукцию в навороченные супершопы. Крестьянин после сдачи урожая должен заплатить государству 15 процентов подоходного налога, магазинам - оплатить маркетинговые услуги (3–5 процентов) и так называемые ретро–бонусы (15 процентов). Что это за зверь такой - "ретро–бонусы" - никто корреспонденту "Вечернего Бишкека" толком объяснить не смог. В результате если крестьянин привез продукт по цене в 100 сомов за килограмм, то потом он на руки получит максимум 60 сомов. Так и хочется сказать словами незабвенного Остапа Бендера: "Да это грабеж среди белого дня". Мы сами вынуждаем фермеров любыми способами продавать свой урожай за рубежом.

О ценах на базарах даже говорить уже не хочется. Товар попадает на прилавки через многочисленных посредников, которые заботятся в первую очередь только о себе любимых. Много лет ведутся разговоры о создании государственных логистических (закупочных) центров, в которых бы фермеры могли реализовывать свой урожай по выгодным для них ценам. Но у нас, как и в мрачные 90–е, на продовольственном рынке царит анархия. Государство не желает (не может - какая разница!) помогать крестьянам реализовывать свой урожай. Создается даже такое впечатление, что власти боятся потревожить так называемую торгово–закупочную мафию, которая уже давно царствует на рынках.

Бездействие, безволие властей может сыграть со всеми кыргызстанцами злую шутку уже ближайшей осенью. Цены взметнутся вверх, многие продукты питания станут недоступными для простых людей или вовсе исчезнут. И что тогда?