Снова одобрили строительство железной дороги "Узбекистан-Кыргызстан-Китай"

В Ташкенте завершилось заседание диалогового формата "Узбекистан – Азербайджан – Турция" с участием руководителей министерств трех стран, ответственных за вопросы внешней политики, торговли, экономики и транспорта.

По итогам первого заседания и.о. министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов сделал заявление для прессы.

Он сообщил, что встреча прошла успешно, и выразил благодарность азербайджанской стороне за инициативу по созданию такого формата взаимодействия, а турецким партнерам - за поддержку.

"Благодаря политической воле и заданному курсу главами наших государств отношения Узбекистана с Азербайджаном и Турцией сегодня находятся на самом высоком уровне за всю историю сотрудничества", - отметил Норов.

Был обсужден ход подготовки к первому саммиту Организации тюркских государств, который состоится в Узбекистане в ноябре.

Представители трех стран согласились с важностью продолжения усилий международного сообщества по мирному восстановлению Афганистана при центральной координирующей роли ООН.

Участники встречи заявили, что готовы прилагать совместные усилия для полной реализации потенциала сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций и транспорта, включая все виды транспортных и транзитных коммуникаций. Для этого планируется активно использовать все возможности железной дороги Баку–Тбилиси–Ахалкалаки–Карс, включая международные порты Турции и Азербайджана, а также международные транспортные коридоры "Север-Юг" и "Восток-Запад".

Признана важность инициативы Узбекистана по строительству стратегической железнодорожной линии "Термез–Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар". Также стороны поддержали строительство железной дороги "Узбекистан-Кыргызстан-Китай".

По итогам первой встречи в Ташкенте между министрами иностранных дел, экономики и транспорта Узбекистана, Азербайджана и Турции была подписана Ташкентская декларация, в которой определены основные приоритеты на ближайшую перспективу.

Источник: uzmetronom.agency