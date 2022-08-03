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Документ по строительству ж/д "КНР-КР-РУз" подпишут в сентябре

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- Светлана Лаптева
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Трёхсторонний документ по строительству железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан" планируется подписать на саммите ШОС в Самарканде в сентябре. Сейчас стороны активно работают над разработкой технико-экономического обоснования проекта, заявил и. о. главы МИД Узбекистана Владимир Норов.

На саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде 15−16 сентября планируется подписание трёхстороннего документа по строительству железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан". Сейчас стороны активно работают над разработкой технико-экономического обоснования проекта. Об этом заявил и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов на первом заседании диалогового формата "Узбекистан - Азербайджан - Турция" 2 августа.

"Соединение железнодорожного коридора "Китай - Кыргызстан - Узбекистан" с Транскавказским коридором создаст единую транспортную сеть между нашими странами и расширит географию торговли из Китая в Европу, - сказал Владимир Норов. - Именно поэтому Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора, который мог бы обеспечить кратчайший сухопутный маршрут из Азии в Европу".

Зангезурский коридор - проект транспортного коридора длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, который по плану должен соединить западные районы Азербайджана и его эксклав Нахичевань. Армения с этим проектом не согласна.

Владимир Норов в своем выступлении также отметил, что для Узбекистана важно использование транзитного потенциала железной дороги "Баку - Тбилиси - Карс".

В заявлении и. о. главы МИДа по итогам мероприятия отмечается, что делегации трёх стран договорились активно использовать все возможности этой железной линии, а также международные порты Турции и Азербайджана и международные транспортные коридоры "Север-Юг" и "Восток-Запад".

"Выступая в качестве узловых хабов в своих регионах, Узбекистан, Азербайджан и Турция не должны ограничиваться лишь функцией "транзитных пунктов", а формировать экономические коридоры путем создания вдоль существующих транспортных маршрутов производственно-логистических и сбытовых пунктов", - заявил Владимир Норов.

Источник: gazeta.uz


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URL: https://www.vb.kg/421104
Теги:
железная дорога, Китай, Узбекистан, Кыргызстан
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