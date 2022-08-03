Мэр столицы предложил рассмотреть возможность открытия японского класса

Мэр города Бишкек Эмилбек Абдыкадырова встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Кыргызской Республике Маэда Сигэки. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили развитие дальнейших перспектив двусторонних отношений.

В свою очередь Посол обратился с просьбой оказать содействие в проведении Бишкекского международного полумарафона "Run the Silk Road" и фестиваля Japan Day.

Градоначальник отметил, что мэрия города Бишкек всегда поддержит проведение подобных мероприятий и уделяет важное значение развитию спорта в столице.

Кроме того, мэр столицы внес предложение открыть японский класс в одной из строящихся школ города Бишкек.