В столице прошел семинар для работников следственно-оперативных отделов

В Бишкеке состоялся учебный семинар для сотрудников следственно-оперативных подразделений на тему "Основы правоприменения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов сотрудниками ОВД КР". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на данном мероприятии принял участие Советник по полицейским вопросам программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Константин Бедарев, начальник отдела Управления правового обеспечения МВД КР майор милиции Нурлес Омуралиев.

С приветственным словом выступил Константин Бетарев, который отметил важность обучения сотрудников следственно-оперативных подразделений формам и методам реализации и правоприменения норм УПК и УК КР вступивших в силу 1 декабря 2021 года.

Основными задачами данного семинара стало совершенствование знаний по вопросам взаимодействия и обращения с гражданами, соблюдения этики, принципа уважения чести и достоинства личности в ходе доследственной проверки; освоение навыков качественного, полного расследования преступлений и правильное применение уголовного закона, а также совершенствование знаний и навыков проведения допросов и анализа показаний подозреваемых, свидетелей и потерпевших.Участники поделились своим мнением о приоритетных направлениях и проблемах правоприменительной практики в своей деятельности.