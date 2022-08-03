Сыпь, высокая температура – основные симптомы энтеровирусной инфекции

Как возникает энтеровирусные инфекции? Что делать, чтобы не подхватить инфекцию? Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации Минздрава рекомендует следующие способы, чтобы уберечь себя от данной инфекции.

Энтеровирусные инфекции - это группа острых инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами (энтеровирусами), характеризующаяся лихорадкой и многообразными клиническими симптомами.

Наиболее интенсивное выделение возбудителя происходит в первые дни болезни. Доказана высокая контагиозность (заразность) энтеровирусов.

Источником инфекции является только человек. Инфекция передается воздушно-капельным, контактно-бытовым, пищевым и водным путем.

Факторами передачи инфекции служат вода, овощи, загрязненные энтеровирусами в результате применения необезвреженных сточных вод при их поливе. Также вирус может передаваться через грязные руки, игрушки и другие объекты внешней среды.

Сыпь, рвота, головные боли, высокая температура – основные симптомы энтеровирусной инфекции.

Подъем кишечной, энтеровирусной и ротавирусной инфекции летом ожидаем. Это обычное сезонное заболевание.

Если у вас появились такие симптомы, как высокая температура, рвота, сыпь необходимо немедленно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь.

Если нет возможности позвонить семейному врачу, то вам окажут помощь в Республиканской клинической инфекционной больнице.

Ни в коем случае не занимайтесь самолечением! Не пейте антибиотики, не мажьте чем-либо сыпь, это чревато побочными эффектами и затруднит постановку диагноза. К примеру, сыпь может быть разной и определить ее этиологию может только врач.

Основные правила, чтобы не заболеть:

• чаще мыть руки с мылом в проточной воде

• соблюдать личную гигиену

• тщательно мыть фрукты и овощи перед едой

• не покупать продукты, в том числе арбузы и дыни, в местах стихийной торговли и там, где не соблюдается торговое соседство

• проводить термическую обработку продуктов и следить за их свежестью

• пить чистую воду

• купаться только в официально разрешенных местах, при купании стараться не заглатывать воду.