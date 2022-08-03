Динара Кемелова встретилась с заместителем генсека ООН

Заместитель министра иностранных дел КР Динара Кемелова в рамках участия в 10-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия встретилась с заместителем Генерального секретаря ООН, главой Контртеррористического управления (КТУ) ООН Владимиром Воронковым, а также Генеральным секретарем Агентства по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне (ОПАНАЛ) Флавио Роберто Бонзанини. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"В ходе встречи с КТУ ООН обсуждены вопросы реализации проектно-программной деятельности в Кыргызстане. Стороны с удовлетворением отметили принятие обновленного Совместного плана действий для Центральной Азии по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН, который способствует принятию превентивных мер в вопросах противодействию терроризму и экстремизму в регионе.

Динара Кемелова отметила, что кыргызская сторона высоко оценивает деятельность КТУ ООН в Кыргызстане, в связи с этим считает важным обеспечить присутствие в регионе представителя Управления.

В рамках встречи с ОПАНАЛ состоялся обмен мнениями по расширению сотрудничества между безъядерными зонами Центральной Азии и Латинской Америки.

Заместитель министра подчеркнула заинтересованность в скорейшем заключении Меморандума о взаимопонимании для создания рамочных основ для дальнейшего сотрудничества и взаимодействия".