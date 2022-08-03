Родители бояться лишиться компетентных директоров школ (видео)

Сегодня на пресс-конференции в Бишкеке представители родительских комитетов некоторых столичных школ выступили с требованием тщательно и детально разработать положение о конкурсе на должность директоров средних учебных заведений.

По мнению родителей, тестирование может с легкостью пройти даже ученик.

"Мы не против указа о реформе в образовании президента Садыра Жапарова, но мы против положения Министерства образования, которое в кратчайшие сроки подготовило документ о конкурсе директоров. Мы обеспокоены, что можем лишиться хороших руководителей школ. На недавней встрече с министром образования его заместители показали свою некомпетентность, когда родители не могли получить конкретных ответов", - заявил один из представителей родительских комитетов.

Полное выступление спикеров смотрите в нашем видео: