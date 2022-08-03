Погода
$ 83.15 - 84.15
€ 84.75 - 85.75

Родители бояться лишиться компетентных директоров школ (видео)

162  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня на пресс-конференции в Бишкеке представители родительских комитетов некоторых столичных школ выступили с требованием тщательно и детально разработать положение о конкурсе на должность директоров средних учебных заведений.

По мнению родителей, тестирование может с легкостью пройти даже ученик.

"Мы не против указа о реформе в образовании президента Садыра Жапарова, но мы против положения Министерства образования, которое в кратчайшие сроки подготовило документ о конкурсе директоров. Мы обеспокоены, что можем лишиться хороших руководителей школ. На недавней встрече с министром образования его заместители показали свою некомпетентность, когда родители не могли получить конкретных ответов", - заявил один из представителей родительских комитетов.

Полное выступление спикеров смотрите в нашем видео:


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421114
Теги:
Министерство образования, школа, родительский комитет, столица
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  