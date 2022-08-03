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Бишкекчанка зарезала приятеля во время пьяной ссоры

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- Ольга Новгородцева
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Первомайский районный суд приговорил 49-летнюю Людмилу К., уроженку Кемеровской области России, незамужнюю, неоднократно судимую, с неполным средним образованием, к десяти годам лишения свободы.

Бишкекчанин по имени Манас работал на стройке. По рассказу его жены (точнее, уже вдовы), семейная жизнь у них была странная. Манас мог уйти и несколько дней, а то и недель не появляться дома. Где он все это время находился и чем занимался, вдова не в курсе.

Последний раз весной прошлого года он пропал на месяц, однако, как выяснилось, приходил домой за две недели до своей смерти. Жены в тот момент дома не было, о чем она теперь очень сожалеет.

Вечером 23 мая 2021 года Манас был убит метким ударом ножа в левую часть грудной клетки. Убила его женщина, считавшаяся если не его подругой, то, по крайней мере, хорошей знакомой.

Из показаний свидетеля У.:

- В то день мы с девушкой гуляли в парке Панфилова. Сидели на скамейке, и я заметил сидевших неподалеку на траве женщину и двоих мужчин. О чем они говорили, я не знаю, но в какой-то момент к нам с подругой подошла та женщина с окровавленным ножом в руке. Попросила вызвать милицию, сказала, что она убила человека.

Я позвонил в милицию и скорую помощь. Женщина все это время сидела на скамейке, а мы с подругой отошли в сторону. Потом она встала, подошла к другому мужчине, и они вместе куда-то ушли. Минут через пятнадцать приехала милиция и нашла ту женщину на проспекте Жибек-Жолу…

Людмила К. в марте 2019 года освободилась из женской колонии. Примерно тогда же познакомилась с Манасом. У них сложилась своя компания: Манас, Людмила и ее сожитель по имени Илич.

С утра 23 мая Людмила уходила по своим делам. А именно – искала того, кто украл телефон у сотрудницы одного из приютов. Людмила была хорошо знакома и с сотрудницей, и с вором, поэтому быстро по своим каналам вычислила его, отобрала телефон и вернула хозяйке. А после с чувством выполненного долга пришла в парк Панфилова, где Илич и Манас в ожидании ее уже пили разведенный водой медицинский спирт.

Из показаний Илича:

- Мы втроем собрались в парке. Выпили. Я уснул, лежа на траве. Когда проснулся, Людмила и Манас о чем-то ругались между собой. Они всегда ругались, когда выпьют. Что у них произошло в этот раз, я не понял и не знал, за кого заступиться: Манас был моим земляком, а с Людмилой мы вместе жили.

Людмила всегда таскала с собой нож. У нее нет зубов, и она ела при помощи ножа. И в тот раз нож лежал рядом с ней. Вдруг она всадила нож в грудь Манасу. Тот упал и захрипел…

Я хотел помочь Манасу, попытался снять с него одежду, но он весь был в крови. Людмила встала и пошла в сторону скамейки, где сидели парень с девушкой. Я тоже подошел к ним. "Что ты наделала?" - спросил Людмилу. "Ножом ударила, - ответила она. – Сейчас скорую вызываем". Я спросил у нее про нож, она сказала, что выкинула. Потом сказала, что она вся дрожит, и предложила еще выпить…

Из показаний Людмилы:

- Я пришла в парк и присоединилась к Иличу с Манасом, которые пили разведенный спирт. Манас опьянел и стал упрекать меня в том, что я сдаю своих. Сказал, что заберет Илича и уйдет вместе с ним. Еще сказал, что я недостойна Илича, потому что он на несколько лет меня моложе.

Мы с Манасом стали ругаться, и в какой-то момент он вытащил из своего рюкзака нож и набросился с ним на меня. Мне удалось нож отобрать, но как и когда я ударила им Манаса – не помню.

Согласно заключению судебно-психологической экспертизы, при совершении преступления Людмила была в обычном состоянии алкогольного опьянения, которое не мешало ей понимать значение своих поступков и руководить ими. Такие личностные качества, как обидчивость, несдержанность и импульсивность, тоже не могли существенным образом повлиять на ее поведение.

Суд признал Людмилу К. виновной в умышленном убийстве и приговорил к десяти годам лишения свободы с выплатой 167 тысяч сомов в счет возмещения материального ущерба вдове погибшего Манаса.


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URL: https://www.vb.kg/421115
Теги:
поножовщина, суд, Бишкек
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