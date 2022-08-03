Купи путевку со скидкой в детский лагерь "Жалын" на Иссык-Куле!

Лето близится к завершению, скоро опять в школу. Но еще можно успеть отдохнуть на Иссык-Куле!

В детском оздоровительном комплексе "Жалын" лето в разгаре. Дети со всего Кыргызстана проводят замечательные дни на берегу озера Иссык-Куль. У нас есть собственный пляж с пирсом, спортивные площадки, летняя сцена. Территория лагеря полностью покрыта зеленью, поэтому у нас не жарко даже в августе.

Мы доставляем детей из Бишкека на автобусах в сопровождении машин ГИБДД и сразу же кормим вкусным обедом. Потом детей расселяют отрядами по корпусам и начинаются замечательные 10 дней отдыха. Каждый день веселые и интересные конкурсы, концерты, спортивные состязания. Два раза в день купание в озере. Отличное 5-разовое питание. Вечером традиционная дискотека.

Мы ответственно относимся к безопасности детей. Поэтом на закрытой территории в дополнении к собственной службе безопасности круглосуточно дежурят 4 сотрудника милиции. Во время купаний на пирсе находятся плавруки и спасатели. Вся территория контролируется с использованием камер видеонаблюдения. Детям у нас действительно нравится.

Детская путевка в ДОК "Жалын" на 10 дней в августе стоит 9800 сом. Но прямо сейчас можно успеть купить путевку на завершающую смену с 17 по 26 августа со скидкой за 9000 сом.

Позвоните нам по телефону или напишите на WhatsApp 0550-560-540. Посетите наш сайт promo.jalyn.kg, загляните в наш инстаграм.