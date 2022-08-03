В Араване нашли двух пропавших 12-летних девочек

2 августа 2022 года 39-летняя жительница С. Юсупова сельской управы Араванского района обратилась с заявлением о пропаже 12-летней дочери и ее кузины. Они вышли из дома в 5 утра и пропали без вести. Перед уходом девочки написали письмо, где объясняет свое действие (фото прилагается). Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

По ее данным, вышеупомянутая информация была зарегистрирована в тот же день в 13:26 часов в Араванском отделении милиции.

В ночь со 2 на 3 августа около 01:02 девочки были обнаружены в парке отдыха "Ак-Буура" города Ош и были благополучно переданы родителям. Родители девочек были проинформированы об отношениях с девочками, а также даны рекомендации социальным работникам по надзору.