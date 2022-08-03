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В Араване нашли двух пропавших 12-летних девочек

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- Назгуль Абдыразакова
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2 августа 2022 года 39-летняя жительница С. Юсупова сельской управы Араванского района обратилась с заявлением о пропаже 12-летней дочери и ее кузины. Они вышли из дома в 5 утра и пропали без вести. Перед уходом девочки написали письмо, где объясняет свое действие (фото прилагается). Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

По ее данным, вышеупомянутая информация была зарегистрирована в тот же день в 13:26 часов в Араванском отделении милиции.

В ночь со 2 на 3 августа около 01:02 девочки были обнаружены в парке отдыха "Ак-Буура" города Ош и были благополучно переданы родителям. Родители девочек были проинформированы об отношениях с девочками, а также даны рекомендации социальным работникам по надзору.


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URL: https://www.vb.kg/421119
Теги:
Араванский район, пропавшие без вести
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