Как рассчитать и оплатить налог на транспорт онлайн и без комиссии?

ГНС напоминает, что до 1 сентября необходимо оплатить налог на транспорт.

Сделать это можно онлайн и без комиссии через кошелек "О!Деньги" в приложении "Мой О!". Сервис позволяет удобно рассчитать сумму налога и сразу оплатить его в несколько кликов и без комиссии. Для этого достаточно указать данные авто и ИНН автовладельца.

Как рассчитать и оплатить автоналог?

1. Установите или обновите приложение "Мой О!".

2. Откройте раздел "О!Деньги".

3. Выберите "Налоги", затем "Налог на транспорт".

4. Заполните данные.

5. Оплатите с баланса телефона, кошелька или карты.

Подробнее в видеоинструкции:

Проверить статус платежа можно на сайте ГНС по номеру квитанции.

Электронный чек об оплате легко сохранить или распечатать, отправив себе на почту или в мессенджер.

Кошелек "О!Деньги" позволяет оплатить и другие категории налогов:

• налог на недвижимое имущество;

• земельный налог;

• добровольный и обязательный патент.

Отметим, в приложении "Мой О!" есть и другие удобные функции для автовладельцев: проверка и оплата штрафов с камер и выписанных вручную, бесконтактная оплата в сети АЗС "Партнер Нефть" и Bishkek Petroleum, сервис бесплатных объявлений "О!Маркет" для покупки и продажи авто и многое другое.

Установите приложение "Мой О!" из Google Play или App Store.

Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817